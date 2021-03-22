У Полтаві можуть вдруге посилити карантин — губернатор Синєгубов

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 116

Це пов'язано зі зростанням захворюваності в області, і особливо — в обласному центрі

Цього тижня регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збиратиметься, щоб вирішити питання про посилення карантину. Про це заявив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов на апаратній нараді сьогодні, 22 березня.





- Ті цифри, які ми зараз отримуємо, говорять про те, що цього тижня ми також будемо планувати засідання регіональної комісії ТБНС де будемо посилювати, скоріш за все, ці заходи. Іншого виходу у нас немає, - повідомив губернатор.





Він говорить про посилення карантину для Полтавської громади (місто Полтава та села, які входять до громади). За даними, які пролунали на нараді, зараз кількість нових хворих в області доходить до 500 на день, тоді як після посиленого карантину у січні було 100-200 чоловік. І найбільша кількість хворих — у Полтаві. Зокрема, 19 березня було 543 нових хворих і 14 летальних випадків.



Нагадаємо, у п'ятницю в Полтаві вже посилили карантинні обмеження, учні 5-11 класів навчаються дистанційно.