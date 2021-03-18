Єдиний аеромедичний простір: в Україні транспортуватимуть пацієнтів та донорські органи вертольотами

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Такі рейси стали вже невід'ємною частиною роботи служби порятунку, а відтепер їх стане ще більше, зокрема, і на Полтавщині

17 березня уряд підтримав спільну ініціативу Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я щодо створення єдиного аеромедичного простору, який передбачатиме евакуацію пацієнтів та транспортування донорських органів вертольотами. Як інформує ГУ ДСНС України в Полтавській області, такі рейси стали вже невід'ємною частиною роботи служби порятунку, а відтепер їх стане ще більше.





Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що йдеться про абсолютно новий рівень надання екстреної медичної допомоги, при якій людина отримає лікарську допомогу або буде доставлена в медзаклад з будь-якого, навіть найвіддаленішого, куточка країни.





Повітряні судна рятувальників та правоохоронців цілодобово чергуватимуть разом із бригадами служби екстреної медичної допомоги. Вже з 1 квітня проєкт запускається у Львівському регіоні, а з 1 травня — у Київському регіоні, який забезпечить допомогою Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та Київ.





Станом на 18 березня цілком готові до роботи дві вертолітні бази — у Львові та Києві; залучать гелікоптери Airbus H-145. Далі система аеромедичної евакуації охопить всю Україну.





На відео – транспортування до столичного Інституту серця 38-річного чоловіка після трансплантації. 15 березня у лікарні Запоріжжя йому пересадили серце після згоди родичів іншого чоловіка, який помер від інсульту. Для врятованого це стало єдиною можливістю, адже за життя він вже переніс дві операції на серці.



