У Полтаві заклади освіти вдруге за місяць переводять на дистанційку: школи отримують анонімні листи з погрозами

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 339

Із цієї ж причини полтавські школярі навчалися онлайн і 4 лютого

Завтра, 17 лютого, учні полтавських шкіл знову навчатимуться дистанційно. Причина цьому — анонімні листи з погрозами, що надходять на електронні адреси закладів освіти. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо із власних джерел у департаменті освіти Полтави.

Дистанційне навчання по школах запровадили задля дотримання безпекової ситуації учнів та аби не допустити зриву освітнього процесу.

Зазначимо: у зв'язку із цим дітей у полтавських школах переводять на дистанційку вже вдруге за місяць. Так само через анонімні погрози діти навчалися онлайн і 4 лютого.

Нагадаємо, дистанційне навчання у школах Кременчука та Полтави запроваджували 17 січня у зв'язку із підвищеною загрозою ракетних обстрілів.