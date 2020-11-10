На Полтавщині жінка заявила, що вихователька у дитсадку шарпала та кричала на її дитину

Відносно педпрацівниці склали адмінпротокол
У селі Велика Бузова Полтавської області мати заявила, що вихователька у дитсадку шарпала та ображала її дитину, чим довела її до сліз. Матеріал про це вийшов на ТСН.
На відео, яке опублікувала Галина Іващенко, видно, як педагог струшує дитину, яка не хоче вдягатися. Як виявилося, 3-річний хлопчик не вміє самостійно взуватися і вдягатися, а освітянка на підвищених тонах намагається провести виховний процес та навчити його.
- Це просто жах, що коїться в садочку Великої Бузови! Яке там ставлення до моєї дитини! Моїй дитині 3 роки виповнилося 1 місяць назад. Він ще не може самостійно обуватися і вдягатися, але такі методи «вихователя» неприпустимі, - написала мати у Фейсбуці.
Також мати поскаржилася, що завідувачка дитячого садочку, яка все бачила, зробила зауваження її синові, а не виховательці.
Як повідомила пресслужба Нацполіції Полтавської області, відносно педпрацівниці склали протокол за ст. 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення – булінг (цькування) учасника освітнього процесу. Санкція статті передбачає штраф (від 850 до 1700 гривень) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
- У діях працівниці навчально-виховного комплексу поліція вбачає ознаки булінгу, - прокоментувала керівниця відділу ювенальної превенції поліції Полтавщини Ірина Москаленко.
У Фейсбуці думки коментаторів розділилися: одні стали на захист матері, інші – педпрацівниці. Ось що написали люди.
- В 3 роки дитина повинна уміти сама одягати штани. Я не бачу тут нічого страшного...
- Це страшно і не вкладається в голові? Дуже багато запитань виникає: хто знімав таке відео, і з якою метою це робилося? Чому присутні дорослі люди не стали на захист дитини, а вели відеозйомку?
- Якби було відеоспостереження в ДНЗ, було б набагато простіше, батьки б бачили що роблять діти, та вихователі б вели себе адекватно.
- Ну, так, а потім діти в садочок не хочуть ходити - ридьма ридають. Немає розуму спілкуватися з дітьми - звільніть робоче місце! Жах...
- А у мене чимало питань до матері. У тоні виховательки я зла не почула. Втома, безсилість, бо «яжематєрі» телефон в руках частіше тримають, ніж дітей. Але люди, виховательку так ображати - ну ви нормальні? Хоча може хочете закордонний досвід, то малий би пішов без штанів і ніхто б не парився, бо «дитинка ж не хоче».
- Що поганого зробила вихователька? Вона ще доволі стримано витримує капризи хлопчика. Він же просто квисляє.
- Дітей до садочка або готувати треба, або не здавати туди. І з працівниками треба спілкуватись не як з обслугою. Як ви всі такі нервові, що вихователька не догодила, то найміть супердипломованого фахівця з окладом як бюджет всього садочка. Буде вам щастя за методикою Монтессорі.
Автор: Катерина Турубара
Джерело відео: Галина Іващенко