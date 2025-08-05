У Міноборони дали роз'яснення щодо нової військової форми з маскувальним малюнком Multicam

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 234

Рішення про затвердження нового маскувального малюнка зумовлене численними зверненнями військових, які за власний кошт купляють форму і спорядження саме з таким візерунком, бо він більше відповідає їхнім потребам

Через заяву нового Міністра оборони України Дениса Шмигаля щодо поступового оновлення військової форми з використанням маскувального малюнку, що копіює Multicam замість «пікселя» у соцмережах піднялася ціла хвиля обговорень, обурень та звинувачень. Міністерство оборони України дало роз’яснення та повідомило, що у відповідь на запит військових відбудуться закупівлі пробної партії військової форми з використанням нового камуфляжного малюнку.

У Міноборони розповіли, що ще в червні 2025 року, на запит Головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від військовослужбовців, були затверджені зразки додаткового маскувального малюнку ММ-25 для військової форми. Його використовуватимуть під час виготовлення нових предметів речового майна. Вже оголошено закупівлю пробної партії продукції у нових кольорових патернах.

У Міноборони зазначають, що повної заміни малюнку ММ-14 («піксель») на ММ-25 (копіює Multicam - ред.) на військовій формі не буде, а новий візерунок розглядається як додатковий колір, подібно до вже дозволених варіантів — «олива», «койот» чи ММ-16Ф

— Рішення про затвердження нового маскувального малюнка зумовлене численними зверненнями військовослужбовців, які виконують бойові завдання та вже використовують схожий візерунок. Наразі ж єдиним варіантом для них було придбання такого спорядження за власний кошт. Наше завдання — забезпечити військових необхідним обмундируванням та екіпіруванням, а також створити умови, щоб українські виробники могли офіційно забезпечувати армію необхідним речовим майном, — зазначив начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення підполковник Максим Кайола.

Таким чином запровадження нового малюнка сприятиме забезпеченню потреб військових у необхідному спорядженні, а також розширить можливості для виробників, які вже можуть виготовляти військову форму в подібних кольорових патернах.

Також повідомляється, що постачальники вже надіслали понад 10 звернень до Міноборони для ознайомлення та вивчення нового маскувального малюнку.

А закупівельна агенція Міноборони «ДОТ» оголосила перші тендери на закупівлю пробних партій продукції з використанням нового малюнка. На 2025 рік заплановані поставки обмеженого обсягу військової форми з новим малюнком — лише 20 000 одиниць. Такий підхід дозволить протестувати виробничі можливості та поступово інтегрувати новий камуфляж у систему речового забезпечення ЗСУ.

— Ми розуміємо, що нові вимоги до речового забезпечення — це виклик як для замовника, так і для виробників. Після отримання запиту від військових ми ініціювали закупівлі за п’ятьма позиціями, які підпадають під ці оновлені стандарти. Наша мета — щоб військові отримали одяг, який відповідає їхнім реальним потребам, а виробники змогли якісно реалізувати ці замовлення, — зазначив директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.