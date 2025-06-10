В Україні хочуть впровадити строкові водійські посвідчення для всіх: кому доведеться їх міняти, а кому перездавати іспити

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 391 Коментарів: 1

В Україні планують змінити правила користування водійськими посвідченнями. Власники документів, виданих до 2011 року, можуть втратити можливість використовувати їх безстроково.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8082 «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо імплементації законодавства». Він передбачає, що посвідчення водія будуть видаватися на певний термін, залежно від категорії транспортного засобу — від 5 до 10 років. А це означає, що тисячам водіїв доведеться міняти свої документи, навіть якщо вони були видані на необмежений термін.

Щоправда, законопроєкт передбачає, що посвідчення водія, оформлені до дня набрання чинності цим законом, є чинними до закінчення строку дії, але не пізніше 19 січня 2033 року, та не підлягають обов’язковому обміну.

Крім того, цей законопроєкт передбачає посилення вимог до порушників: водіям, які систематично ігнорують правила дорожнього руху і отримують численні штрафи, доведеться пройти повторну перевірку знань та складати іспити, як теоретичні, так і практичні.

Запропоновані урядом зміни є частиною євроінтеграційної реформи спрямованих на приведення українського законодавства у відповідність до норм Європейського Союзу. Подібна система вже давно застосовується в країнах ЄС і, на думку експертів, сприяє зниженню аварійності та підвищенню безпеки на дорогах.

Варто зазначити, що законопроєкт №8082 був розроблений Міністерством внутрішніх справ та зареєстрований Кабміном у Верховній Раді ще 28 вересня 2022 року. Втім до розгляду у сесійній залі він так і не дійшов. Втім 11 лютого цього року його включили до порядку денного ХІІІ сесії Верховної Ради, а 1 травня законопроєкт розглянули на профільному парламентському комітеті з питань транспорту та інфраструктури, який рекомендував його ухвалити у першому читанні.