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Великодній кошик-2025: святковий набір продуктів подорожчав на 17% — підрахунки експертів

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 332

 Найбільше зросла в ціні паска — майже на третину

У квітні 2025 року вартість традиційного великоднього кошика з основними продуктами для родини з чотирьох осіб зросла в середньому до 1663,26 грн, що на 17% дорожче, ніж минулого року. Про це свідчать розрахунки Інституту аграрної економіки.

Найбільше здорожчала паска — майже на 30%. Її вартість за класичним рецептом (на 1 кг) тепер складає 232,96 грн. Причина — зростання цін на всі інгредієнти:

  • яйця (+47,1%),

  • масло (+37,8%),

  • борошно (+62,4%),

  • цукор (+16,8%).

М’ясо та молочка також вдарили по кишені:

  • ковбаса (0,5 кг) — 212,5 грн (+6,3%),

  • буженина (0,5 кг) — 303 грн (+16,5%),

  • сало (0,5 кг) — 123 грн (+2,5%).

Серед молочних продуктів:

  • твердий сир (0,5 кг) — 287,5 грн (+8,5%),

  • вершкове масло (0,5 кг) — 276,5 грн (+37,8%),

  • м’який сир (0,5 кг) — 120 грн (+11,6%).

Ціна на хрін — 27,5 грн за 200 г, сіль — близько 7,5 грн.

Скромний святковий набір, який містить паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, цього року обійдеться приблизно в 426 грн — це на 33% дорожче, ніж торік.

Розширений кошик, що містить також овочі, фрукти та пляшку вина «Кагор», коштує в середньому 2009,76 грн (+21,7% порівняно з 2024 роком).

Ціни на овочі (в середньому):

  • помідори: 126–189 грн/кг (торік — 85–120 грн),

  • огірки: 115–210 грн/кг (майже +80%),

  • яблука: 37–49 грн/кг (на 60–70% дорожче).

Вино «Кагор» коштує 140–190 грн за пляшку, залежно від виробника.

Нагадаємо, що торік вартість кошика в середньому становила 1415 грн.

ПО ТЕМІ:

Що кременчужанам покласти до Великоднього кошика: що можна і чого не можна святити

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Великдень великодній кошик ціни паски

А на скільки затягне ваш кошик?

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