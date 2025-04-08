Великодній кошик-2025: святковий набір продуктів подорожчав на 17% — підрахунки експертів

У квітні 2025 року вартість традиційного великоднього кошика з основними продуктами для родини з чотирьох осіб зросла в середньому до 1663,26 грн, що на 17% дорожче, ніж минулого року. Про це свідчать розрахунки Інституту аграрної економіки.
Найбільше здорожчала паска — майже на 30%. Її вартість за класичним рецептом (на 1 кг) тепер складає 232,96 грн. Причина — зростання цін на всі інгредієнти:
яйця (+47,1%),
масло (+37,8%),
борошно (+62,4%),
цукор (+16,8%).
М’ясо та молочка також вдарили по кишені:
ковбаса (0,5 кг) — 212,5 грн (+6,3%),
буженина (0,5 кг) — 303 грн (+16,5%),
сало (0,5 кг) — 123 грн (+2,5%).
Серед молочних продуктів:
твердий сир (0,5 кг) — 287,5 грн (+8,5%),
вершкове масло (0,5 кг) — 276,5 грн (+37,8%),
м’який сир (0,5 кг) — 120 грн (+11,6%).
Ціна на хрін — 27,5 грн за 200 г, сіль — близько 7,5 грн.
Скромний святковий набір, який містить паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, цього року обійдеться приблизно в 426 грн — це на 33% дорожче, ніж торік.
Розширений кошик, що містить також овочі, фрукти та пляшку вина «Кагор», коштує в середньому 2009,76 грн (+21,7% порівняно з 2024 роком).
Ціни на овочі (в середньому):
помідори: 126–189 грн/кг (торік — 85–120 грн),
огірки: 115–210 грн/кг (майже +80%),
яблука: 37–49 грн/кг (на 60–70% дорожче).
Вино «Кагор» коштує 140–190 грн за пляшку, залежно від виробника.
Нагадаємо, що торік вартість кошика в середньому становила 1415 грн.
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