Чи подорожчає газ для населення у 2025 році через зростання тарифів на його транспортування у 4 рази

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 364

Напередодні нового року НКРЕКП прийняло рішення про підвищення тарифів на транспортування газу для внутрішніх споживачів в Україні з 1 січня 2025 року у понад 4 рази, що викликало хвилю обурень в соцмережах з побоювання щодо подорожчання газу для населення

У понеділок, 30 грудня, Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення про підвищення тарифів на транспортування газу для внутрішніх споживачів з 1-го січня 2025 року на 305%, тобто у понад 4 рази. Причиною такого стрімкого подорожчання ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Причиною такого різкого подорожчання назвали припинення транзиту російського газу через Україну.

Після цього в інформаційному просторі поширилася інформація про те, що в Україні нібито можуть зрости тарифи на газ для населення. Проте, ця інформація неправдива, оскільки жодних змін тарифів для побутових споживачів не передбачається. Про це повідомила пресслужба НКРЕКП наступного дня — у вівторок, 31 грудня.

Як наголосили у НКРЕКП, нинішній тариф на газ для населення залишається незмінним. Рішення про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів.

— У ЗМІ поширюється неправдива інформація. Жодних змін тарифів на газ для населення не передбачається… 30 грудня 2024 року НКРЕКП ухвалила нові тарифи на послуги транспортування природного газу для ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ). Вони розраховані для точок входу та виходу на регуляторний період 2025–2029 років, — йдеться у повідомленні.

Ці тарифи, як пояснили у НКРЕКП, враховують припинення транзиту російського газу через територію України, що відбудеться з 1 січня 2025 року.

— Тарифи на газ і тепло для побутових споживачів у разі прийняття тарифу Оператора газотранспортної системи України не змінюються, вони зафіксовані на весь опалювальний сезон, — зазначив Голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Незмінною залишається також вартість розподілу газу, пояснюють в НКРЕКП. Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022 року, залишається чинним. Відповідно, вартість гарячої води та опалення також не зміниться.

Тарифи на прокачування газу в Україні з 1-го січня зростуть у понад чотири рази

Нагадаємо, 30 грудня «Кременчуцький Телеграф» писав, що з 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть на 305%, тобто у понад 4 рази. Таке рішення ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Причиною такого різкого подорожчання названо припинення транзиту російського газу через Україну. Згідно з рішенням НКРЕКП, тариф на транспортування природного газу зросте зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м, тобто збільшення складає майже 305%. Генеральний директор Оператора ГТС України Дмитро Ліппа пояснив, що у 2024 році 85% доходів компанії надходили від транспортування російського газу, тоді як внутрішні споживачі забезпечували лише 15% надходжень.

У листопаді ми писали, що Національний банк України прогнозує незмінність тарифів на газ, опалення та гарячу воду для населення до 2026 року. Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що у новому році ціна на електроенергію може зрости до 7 гривень за кВТ/год.

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» на прикладі країн ЄС писав, скільки витрачають на комунальні послуги європейці.