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Україна, Світ, Війна

У «Дії» ніколи не розсилатимуть повісток — Мінцифри

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 190

 

У застосунку планували ввести новий сервіс — електронний військовий квиток

Через застосунок «Дія» ніколи не надсилатимуть повісток. Про це на своєму Telegram-каналі заявив віцепрем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров 24 грудня.

Також, за його словами, наступного року для українських військових направлять 1 млн дронів. 

Нагадаємо, у січні 2023 року через затвердження Кабміном нових правил організації та ведення військового обліку призовників, у «Дії» мав з’явитись новий сервіс — електронний військовий квиток, а також можливість ведення через цей застосунок військового обліку.  За словами керівника із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислава Баніка, новий порядок ведення військового обліку не передбачає, що повістки надходитимуть через «Дію».

 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Дія повістка мобілізація
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