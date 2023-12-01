Підтримати петицію про присвоєння Героя України (посмертно) військовому з Кременчуччини прохає його сестра

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 493

Владиславу Лісовому було б 22 роки. Але, 18 квітня 2022 року, у результаті артобстрілу по позиціях, біля населеного пункту Зелена Долина (Донецької області), він загинув.

Сестра бійця Христина розповідає:

“Брат був чудовою людиною. Світлим та веселим хлопцем, завжди відгукувався на прохання допомогти.”

У 2020 році Владислав пішов до армії за призовом. Служив у десантно-штурмовій бригаді. У 2021 підписав контракт з військовою частиною та був старшим солдатом, командиром гранатометного відділення 1 десанто-штурмової бригади. Від початку повномаштабного вторгнення, не вагаючись, відправився на передову, говорить сестра. 18 квітня 2022 року, у результаті артобстрілу по позиціях, біля населеного пункту Зелена Долина, хлопець загинув.

“Він хотів, щоб ним пишалися. Зараз я всі сили вкладаю у те, щоб петиція набрала потрібну кількість голосів та про мого брата згадали ще раз. Не хочу, щоб його ім”я забули.” - каже Христина.

На початку листопада, матері загиблого військового вручили орден орден “За мужність” ІІІ ступеня.

Підтримати петицію своїм голосом можна тут.