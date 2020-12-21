За добу COVID-19 підтвердили у 11 035 українців, на Полтавщині – у 488

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11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 грудня, передає МОЗ. Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 739 осіб;

летальних випадків – 186;

одужало – 15 337 осіб;

здійснено тестувань за добу – 58 874 (зокрема методом ПЛР – 37 873, методом ІФА – 21 001).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 012 167 осіб;

одужало – 646 772 особи;

летальних випадків – 17 581;

проведено ПЛР-тестувань – 5 428 825.

Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ – 106 078 випадків;

Вінницька область – 21 698 випадків;

Волинська область – 32 149 випадків;

Дніпропетровська область – 55 680 випадків;

Донецька область – 34 225 випадків;

Житомирська область – 37 848 випадків;

Закарпатська область – 27 650 випадків;

Запорізька область – 50 805 випадків;

Івано-Франківська область – 42 611 випадків;

Київська область – 56 374 випадки;

Кіровоградська область – 8 149 випадків;

Луганська область – 9 725 випадків;

Львівська область – 58 875 випадків;

Миколаївська область – 28 805 випадків;

Одеська область – 67 934 випадки;

Полтавська область – 33 997 випадків;

Рівненська область – 39 979 випадків;

Сумська область – 39 490 випадків;

Тернопільська область – 33 175 випадків;

Харківська область – 67 417 випадків;

Херсонська область – 16 679 випадків;

Хмельницька область – 38 004 випадки;

Черкаська область – 36 947 випадків;

Чернівецька область – 39 143 випадки;

Чернігівська область – 28 730 випадків.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстровано нових випадків – 488. Одужали 25 796 (+804) жителів області, продовжують лікування 7 493 людини, зокрема 162 дитини.



Всього налічують 708 летальних випадків, нових – 7 (Кременчук – 3; Горішні Плавні; Великобагачанський, Кобеляцький, Миргородський райони).



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):



Полтава – 13 706 (118 нових випадків),

Кременчук – 4 590 (84 нові випадки),

Горішні Плавні – 1 566 (55 нових випадків),

Миргород – 1 393 (20 нових випадків),

Полтавський район – 1 326 (8 нових випадків),

Лохвицький район – 948 (32 нові випадки),

Лубни – 890 (18 нових випадків),

Зіньківський район – 774 (15 нових випадків),

Пирятинський район – 647,

Котелевський район – 630 (13 нових випадків),

Глобинський район – 572 (20 нових випадків),

Кременчуцький район – 560 (5 нових випадків),

Новосанжарський район – 551 (3 нові випадки),

Карлівський район – 520 (22 нові випадки),

Диканський район – 485 (5 нових випадків),

Миргородський район – 470 (8 нових випадків),

Хорольський район – 439 (12 нових випадків),

Шишацький район – 402 (1 новий випадок),

Кобеляцький район – 395 (1 новий випадок),

Гадяч – 340,

Решетилівський район – 337 (5 нових випадків),

Семенівський район – 319,

Великобагачанський район – 315,

Чутівський район – 296 (9 нових випадків),

Машівський район – 262 (3 нові випадки),

Козельщинський район – 241,

Лубенський район – 233 (6 нових випадків),

Гадяцький район – 226,

Гребінківський район – 194 (5 нових випадків),

Чорнухинський район – 191,

Оржицький район – 179 (20 нових випадків).