За добу COVID-19 підтвердили у 11 035 українців, на Полтавщині – у 488

11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 грудня, передає МОЗ. Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників.
Також за минулу добу:
За весь час пандемії в Україні:
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 106 078 випадків;
Вінницька область – 21 698 випадків;
Волинська область – 32 149 випадків;
Дніпропетровська область – 55 680 випадків;
Донецька область – 34 225 випадків;
Житомирська область – 37 848 випадків;
Закарпатська область – 27 650 випадків;
Запорізька область – 50 805 випадків;
Івано-Франківська область – 42 611 випадків;
Київська область – 56 374 випадки;
Кіровоградська область – 8 149 випадків;
Луганська область – 9 725 випадків;
Львівська область – 58 875 випадків;
Миколаївська область – 28 805 випадків;
Одеська область – 67 934 випадки;
Полтавська область – 33 997 випадків;
Рівненська область – 39 979 випадків;
Сумська область – 39 490 випадків;
Тернопільська область – 33 175 випадків;
Харківська область – 67 417 випадків;
Херсонська область – 16 679 випадків;
Хмельницька область – 38 004 випадки;
Черкаська область – 36 947 випадків;
Чернівецька область – 39 143 випадки;
Чернігівська область – 28 730 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстровано нових випадків – 488. Одужали 25 796 (+804) жителів області, продовжують лікування 7 493 людини, зокрема 162 дитини.
Всього налічують 708 летальних випадків, нових – 7 (Кременчук – 3; Горішні Плавні; Великобагачанський, Кобеляцький, Миргородський райони).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
Полтава – 13 706 (118 нових випадків),
Кременчук – 4 590 (84 нові випадки),
Горішні Плавні – 1 566 (55 нових випадків),
Миргород – 1 393 (20 нових випадків),
Полтавський район – 1 326 (8 нових випадків),
Лохвицький район – 948 (32 нові випадки),
Лубни – 890 (18 нових випадків),
Зіньківський район – 774 (15 нових випадків),
Пирятинський район – 647,
Котелевський район – 630 (13 нових випадків),
Глобинський район – 572 (20 нових випадків),
Кременчуцький район – 560 (5 нових випадків),
Новосанжарський район – 551 (3 нові випадки),
Карлівський район – 520 (22 нові випадки),
Диканський район – 485 (5 нових випадків),
Миргородський район – 470 (8 нових випадків),
Хорольський район – 439 (12 нових випадків),
Шишацький район – 402 (1 новий випадок),
Кобеляцький район – 395 (1 новий випадок),
Гадяч – 340,
Решетилівський район – 337 (5 нових випадків),
Семенівський район – 319,
Великобагачанський район – 315,
Чутівський район – 296 (9 нових випадків),
Машівський район – 262 (3 нові випадки),
Козельщинський район – 241,
Лубенський район – 233 (6 нових випадків),
Гадяцький район – 226,
Гребінківський район – 194 (5 нових випадків),
Чорнухинський район – 191,
Оржицький район – 179 (20 нових випадків).