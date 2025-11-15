Відсьогодні можна подати заявку на отримання «зимової тисячі», але «Дія» працює не у всіх

Цієї зими, як і минулої, мільйони українців зможуть отримати обіцяні урядом 1000 грн допомоги в рамках програми «Зимова підтримка 2025». Виплата передбачена для всіх громадян України, як дорослих, так і дітей. Найвразливіші категорії громадян можуть розраховувати на 6500 грн державної підтримки.

Подати заявку в «Дії» можна з 15 листопада до 24 грудня 2025 року. Отримані кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, покупку ліків, книжок або навіть на благодійність — наприклад, на підтримку ЗСУ чи волонтерів.

Проте деякі категорії громадян не зможуть скористатися цією можливістю. Отримати кошти не зможуть:

люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

українці, які знаходяться за кордоном.

Водночас частина користувачів скаржиться на неможливість зайти в «Дію». У декого «Дія» все ж працює, але із серйозними проблемами — доводиться довго чекати завантаження потрібного ресурсу або кілька разів повторювати свій вибір.

Нагадаємо, 6 листопада ми повідомляли, що уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка». Витратити ці кошти можна буде на ліки, одяг, взуття — програма охопить понад 660 тисяч українців.

Минулого року уряд також впроваджував програму щодо виплати 1000 грн кожному українцю, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна було оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська. У рамках програми «Зимова єПідтримка» по тисячі гривень тоді отримали 14,4 млн українців, з них понад 3 мільони дітей.

Раніше ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.