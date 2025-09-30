З 1 жовтня в Україні діятимуть нові правила карткових переказів: вони стануть повністю прозорими

НБУ спроєктував систему так, щоб перехід відбувся максимально непомітно для кінцевих споживачів банківських послуг — для клієнтів зміни відбудуться автоматично

З 1 жовтня 2025 року НБУ запроваджує кардинальні зміни у правилах здійснення карткових переказів. Нововведення стосуватимуться відображення інформації у виписках та платіжках – запроваджується максимальна деталізація. Це означає більшу прозорість для платників, посилення контролю з боку фінансових установ, а також підвищення безпеки фінансових операцій.

Технологічне підґрунтя змін

Основою для нових правил стала технологія відкритого банкінгу (Open Banking), яка запрацювала в Україні з серпня 2025 року. Вона надає банкам повний доступ до даних про учасників транзакцій як за переказами через IBAN, так при транзакціях з картки на картку.

Завдяки цьому банки зможуть:

точно ідентифікувати платників та отримувачів коштів;

відстежувати весь ланцюг фінансових операцій у режимі реального часу;

автоматизований обмін даними між фінансовими установами;

підвищення рівня безпеки платіжних систем;

мінімізувати ризики шахрайства та кібератак.

Фактично кожен переказ отримує унікальний «цифровий відбиток» з детальною інформацією про всіх учасників, що кардинально змінює підходи до контролю та безпеки платежів.

Основні нововведення від НБУ

Маючи технічну можливість відстежувати всі деталі фінансових операцій, Національний банк України вирішив кардинально змінити правила гри. З 1-го жовтня 2025 року впроваджується низка вимог, які роблять кожен переказ максимально прозорим та зрозумілим для всіх учасників процесу.

Що зміниться для клієнтів

У виписках відображатиметься повна юридична назва компанії чи ПІБ фізичної особи, яка отримала платіж — жодних абстрактних кодів.

З’являться розширені реквізити платника: ім’я, прізвище (або назва компанії) та номер рахунку, незалежно від банку-емітента картки.

Запроваджено єдині стандарти платіжних документів. НБУ унормував перелік обов’язкових даних, що унеможливлює спотворення інформації та забезпечує захист від шахрайських операцій.

Під час онлайн-платежів клієнт бачитиме повне найменування отримувача ще до підтвердження переказу.

Переваги для користувачів

Нові правила НБУ комусь можуть здатися лише посиленням контролю, але насправді вони принесуть конкретні вигоди звичайним користувачам банківських послуг. Користувачі більше не стикатимуться з незрозумілими кодами чи абревіатурами у банківських виписках. Кожна операція супроводжуватиметься зрозумілою інформацією про контрагента.

Буде менше помилок у платежах, особливо у сфері комунальних послуг. Визначено, які організації відповідають за перерахування комунальних коштів, що усуває плутанину при сплаті житлово-комунальних послуг.

Буде забезпечена вища безпека - легше виявити несанкціоновані списання коштів, та захист від шахрайства - виключаються випадки, коли у виписці з’являлася сумнівна або «схожа» назва компанії замість справжньої. Шахраї не зможуть маскуватися під «схожі» назви компаній.

Як відбуватиметься перехід

НБУ спроєктував систему так, щоб перехід відбувся максимально непомітно для кінцевих споживачів банківських послуг. Для клієнтів зміни відбудуться автоматично:

користувачам не потрібно нічого робити;

банки вже адаптували свої системи;

обмін даними відбуватиметься на рівні інфраструктури без участі клієнтів.

Чому це важливо

Запровадження нових правил переказів з картки на картку з 1 жовтня 2025 року є логічним продовженням політики НБУ щодо підвищення прозорості фінансових операцій та боротьби з шахрайством.

За оцінкою НБУ, нові правила:

встановлюють єдині стандарти ідентифікації учасників платежів,

спрощують фінансовий контроль для бізнесу та споживачів,

знижують ризики шахрайства без додаткової бюрократії.

Підприємцям і ФОПам не доведеться змінювати порядок роботи — достатньо уважно перевіряти реквізити і зберігати підтвердження операцій.

Практичні поради:

Ретельно перевіряйте реквізити перед здійсненням переказів.

Зберігайте документальне підтвердження всіх фінансових операцій.

Уникайте співпраці з особами, які можуть використовуватися у сумнівних схемах.

При виникненні спірних ситуацій негайно зверніться до банку для з’ясування обставин.

