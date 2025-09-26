Усі мають оцифрувати трудові книжки до червня 2026 року

В Україні триває перехід на електронні трудові книжки. Усі записи про трудовий стаж потрібно перевести в цифровий формат до 10 червня 2026 року. Це передбачає закон № 1217, ухвалений ще у 2021 році.
Як пояснюють у Пенсійному фонді, несвоєчасна оцифровка може призвести до втрати частини страхового стажу та затримок під час оформлення пенсії.
В електронному форматі інформація зберігається навіть у разі втрати чи пошкодження паперової книжки. Також оцифрована версія підтверджує стаж, набутий до 2004 року.
З 2026 року для виходу на пенсію потрібно буде мати:
