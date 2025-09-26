ГО "Захист держави"
Гроші, Україна, Світ, Соціальний захист

Усі мають оцифрувати трудові книжки до червня 2026 року

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 401

 Зволікання може призвести до проблем із пенсією

В Україні триває перехід на електронні трудові книжки. Усі записи про трудовий стаж потрібно перевести в цифровий формат до 10 червня 2026 року. Це передбачає закон № 1217, ухвалений ще у 2021 році.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, несвоєчасна оцифровка може призвести до втрати частини страхового стажу та затримок під час оформлення пенсії.

Процедура передбачає:

  • сканування всіх сторінок трудової книжки;
  • завантаження документів, що підтверджують страховий стаж, на портал ПФУ;
  • перевірку даних в особистому кабінеті або мобільному застосунку.

В електронному форматі інформація зберігається навіть у разі втрати чи пошкодження паперової книжки. Також оцифрована версія підтверджує стаж, набутий до 2004 року.

Нові вимоги до стажу з 2026 року

З 2026 року для виходу на пенсію потрібно буде мати:

  • 33 роки стажу — для виходу у 60 років;
  • 23 роки — для виходу у 63 роки;
  • 15 років — для виходу у 65 років.

Нагадаємо, раніше ми розібралися куди та коли краще телефонувати кременчуківцям, щоб не їздити до відділу обслуговування громадян ПФУ.

Автор: Руслана Горгола Джерело фото: kadrovik.ua
Теги: трудові книжки пенсії
