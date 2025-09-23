Олігарха та його спільника судитимуть за схему з виведення мільярдів гривень з «Укрнафти» — БЕБ

Бюро економічної безпеки України передало до суду обвинувальний акт проти олігарха та його спільника — колишнього керівника київської філії банку. Правоохоронці розслідували заволодіння 5,3 млрд грн. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

За даними слідства, у 2013–2014 роках організована група, очолювана олігархом, розробила схему для виведення коштів із великих підприємств та банків. Підроблені документи та фіктивні договори дозволили створити видимість законності фінансових операцій, йдеться у повідомленні БЕБ.

Слідчі з’ясували, що гроші переводилися між банками, а на особистий рахунок олігарха надійшло понад 5,3 млрд грн. Частину коштів легалізували, зокрема під прикриттям договорів про нібито геологорозвідувальні роботи.

Експертиза встановила: лише «Укрнафта» зазнала збитків на близько 3 млрд грн. Участь у схемі, за версією слідства, брав і колишній банкір, який оформлював документи для незаконних переказів.

На майно та рахунки олігарха накладено арешт.

Додамо, що співвласником «Укрнафти» був бізнесмен Ігор Коломойський. У лютому 2023 року СБУ та БЕБ проводили обшук вдома в Коломойського у Дніпрі. Тоді було відомо, що розслідування стосується махінацій навколо «Укртатнафти» (Кременчуцького НПЗ) та «Укрнафти». У вересні 2022-го також проводили обшук у справі Укрнафти, що нині перейшла в управління держави. У листопаді на «Укртатнафті», СБУ та БЕБ провели обшуки для перевірки інформації про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.



