Олігарха та його спільника судитимуть за схему з виведення мільярдів гривень з «Укрнафти» — БЕБ

Сьогодні, 15:33

Слідчі з’ясували, що гроші переводилися між банками, а на особистий рахунок олігарха надійшло понад 5,3 млрд грн. Частину коштів легалізували, зокрема під прикриттям договорів про нібито геологорозвідувальні роботи

Бюро економічної безпеки України передало до суду обвинувальний акт проти олігарха та його спільника — колишнього керівника київської філії банку. Правоохоронці розслідували заволодіння 5,3 млрд грн. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

За даними слідства, у 2013–2014 роках організована група, очолювана олігархом, розробила схему для виведення коштів із великих підприємств та банків. Підроблені документи та фіктивні договори дозволили створити видимість законності фінансових операцій, йдеться у повідомленні БЕБ.

Слідчі з’ясували, що гроші переводилися між банками, а на особистий рахунок олігарха надійшло понад 5,3 млрд грн. Частину коштів легалізували, зокрема під прикриттям договорів про нібито геологорозвідувальні роботи.

Експертиза встановила: лише «Укрнафта» зазнала збитків на близько 3 млрд грн. Участь у схемі, за версією слідства, брав і колишній банкір, який оформлював документи для незаконних переказів.

На майно та рахунки олігарха накладено арешт.

Додамо, що співвласником «Укрнафти» був бізнесмен Ігор Коломойський. У лютому 2023 року СБУ та БЕБ проводили обшук вдома в  Коломойського у Дніпрі. Тоді було відомо, що розслідування стосується махінацій навколо «Укртатнафти» (Кременчуцького НПЗ) та «Укрнафти». У вересні 2022-го також проводили обшук у справі Укрнафти, що нині перейшла в управління держави. У листопаді на «Укртатнафті», СБУ та БЕБ провели обшуки для перевірки інформації про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.


Коментарі: 2

1 515
evil:
Сьогодні, 16:14

Беня внезапно умрёт под конец срока правления квартальных ублюдков. От оторвавшегося тромба. Или от сердечного приступа. Он слишком много знает. Про цюцюркограя. И его квартальные махинации.

А цюцюркограй оооочень не хочет чтобы Беня рассказал как настоящий агент Буратино ( в отличие от Дубинского) помогал своему Карабасу воровать денюжки....


0 1
5 329
zzzzzz:
Сьогодні, 16:22

Бєню судитимуть? 🤣🤣🤣🤣


0 1

