В Україні із 1 листопада може зрости тариф на електроенергію: що відомо

Сьогодні, 14:01

Із 1 листопада в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Постанова Кабміну від квітня 2025 року про дію чинного тарифу на світло має термін до 31 жовтня цього року.

Це означає, що з 1 листопада тариф може змінитися. Ймовірність зростання пов’язана з тим, що нинішня ціна, на думку багатьох енергетичних експертів, не покриває повністю витрати постачальників електроенергії. Через це виникає дефіцит коштів на ремонт та модернізацію мереж, підготовку енергосистеми до зими, а також на імпорт електроенергії у періоди пікового споживання.

Уряд поки офіційно не оголошував розмір можливого підвищення, але, за словами фахівців, рішення можуть ухвалити вже восени, щоб воно набуло чинності з 1 листопада.

Нині ж для українців є законний спосіб зекономити на електроенергії — це встановлення двозонного лічильника. Він дозволяє платити за електроенергію у нічний час (з 23:00 до 07:00) за тарифом 2,16 грн/кВт·год, що вдвічі менше за денну ставку. З 07:00 до 23:00 електроенергія оплачується за звичайним тарифом.

Наприкінці минулого року експерти прогнозували, що у 2025 році ціна на світло може зрости до 9 гривень.

Нагадаємо, на початку року тарифи на електроенергію для споживачів з електроопаленням та великим споживанням знизили майже удвічі.