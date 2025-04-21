Хто з пенсіонерів може отримати надбавки до пенсії у 2025 році та що для цього треба зробити

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 86

Попри те, що повномасштабна війна триває вже четвертий рік, держава виконує свої зобов’язання щодо своєчасної виплати пенсій, надбавок та підвищень до них

У державному бюджеті на 2025 рік більшість коштів спрямована на сектор національної безпеки та оборони. Так, із 3,6 трлн грн видатків загального фонду держбюджету на оборону сплановано витратити 2,23 трлн грн. Саме тому і мінімальна зарплата, і прожитковий мінімум на 2025 рік заморожені.

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А це означає, що підвищення пенсій та соцвиплат, пов’язаних із прожитковим мінімумом та мінімальною зарплатою, не здійснюється. Проте, уряд передбачив у держбюджеті цього року понад 420 млрд грн на соціальний захист громадян, з яких 236,9 млрд грн складають трансфери до Пенсійного фонду України, що дало можливість у березні провести індексацію пенсій.

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Попри те, що повномасштабна війна триває вже четвертий рік, держава виконує свої зобов’язання не тільки щодо своєчасної виплати пенсій, а й доплат, надбавок та підвищень та до них. На такі додаткові виплати до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років мають право багато українців відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

«Кременчуцький Телеграф» вирішив нагадати, на які надбавки та доплати можуть розраховувати пенсіонери та що потрібно зробити, щоб їх отримувати. Варто зазначити, що усі вони мають свої особливості та процедури отримання.

Вікові надбавки та хто їх не отримує

Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років і більше, держава щомісяця доплачує певні кошти до їх пенсій. Розмір цієї доплати залежить від віку людини:

для тих, хто досяг 70 років — 300 гр н ;

; для осіб від 75 до 80 років — 456 гр н ;

; для пенсіонерів віком від 80 років і старше — 579 грн.

Ці надбавки нараховуються автоматично, щомісяця як додаток до основної пенсії. Звертатися для їх оформлення до Пенсійного фонду чи інших органів не потрібно.

Втім, така доплата гарантована не всім. Деякі пенсіонери її не отримують.

Причиною цього є розмір їхньої пенсії. Право на вікові доплати мають лише ті громадяни, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10 340,35 грн.

Надбавка за дітей

Її нараховують непрацюючим пенсіонерам, на утриманні яких є діти віком до 18 років. Сума надбавки - 150 грн щомісяця на кожну дитину. Її доплачують до пенсій за віком, за інвалідністю та за вислугу років, призначених відповідно до законів України «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Ця доплата передбачена пп. 3 п. 4 постанови Кабміну від 16.07.2008 року № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян», але автоматично вона не призначається. Щоб її отримати, необхідно подати заяву в орган Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії. А також додати до заявки документи, які засвідчують особу, родинні відносини та вік утриманця.

У разі працевлаштування пенсіонера або початку здійснення ним підприємницької діяльності, він повинен в обов’язковому порядку своєчасно повідомити про це орган ПФУ, після чого виплата цієї надбавки припиняється. Надбавка також не нараховується за дітей, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».

Надбавка на непрацездатних членів сім’ї

Варто зазначити, що для військових пенсіонерів ця надбавка має іншу назву та ширше застосування, а її розмір значно вищий. Виплачувати її можуть не тільки на неповнолітніх дітей. Згідно зі статтею 16 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» передбачено встановлення надбавки для непрацюючих пенсіонерів, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї. Вона встановлюється у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році 2361 грн — ред.). Тобто розмір цієї надбавки становить 1180,50 грн на одного непрацездатного члена сім’ї, який знаходиться на утриманні військового пенсіонера.

— Ті громадяни, які отримують пенсію за законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» отримують надбавку у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — підтвердив нашому виданню фахівець Головного управління ПФУ в Полтавській області.

При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім’ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю, а також допомогу на дітей одиноким матерям.

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Оформлення цієї надбавки та підстави припинення її виплати такі ж самі, як і для цивільних пенсіонерів – обов’язкове звернення до органів ПФУ.

Доплата за додатковий трудовий стаж

Додаткові компенсаційні виплати отримають ті пенсіонери, робочий стаж яких перевищує встановлені законом норми. Сума доплати розраховується у розмірі 1% за кожний повний рік трудового стажу, отриманий понад норму.

Найбільшу доплату отримують пенсіонери, чий трудовий стаж перевищує 35-40 років. Але ця надбавка обчислюється не від суми призначеної пенсії, а від встановленого прожиткового мінімуму. У 2025 році він становить 2361 грн. Тож 1% становить всього 23 гривня 61 копійка.

Надбавка на догляд

До пенсії за віком, інвалідністю та за вислугу років може бути встановлена надбавка на догляд. Порядок її призначення визначений п. 4 постанови КМУ від 16 липня 2008 року № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян».

Така надбавка призначається:

особам з інвалідністю І групи;

одиноким особам з інвалідністю II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку;

одиноким особам з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку;

одиноким одержувачам пенсії за віком або за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду, окрім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд.

Надбавка призначається на підставі заяви (крім осіб з інвалідністю І групи) та довідки МСЕК (ЕКОПФО), а також — висновку лікарсько-консультаційної комісії щодо необхідності постійного стороннього догляду.

При цьому у заяві необхідно зазначити, що претендент на надбавку не має працездатних родичів, які повинні його утримувати. Місце проживання цих родичів (разом або окремо) для встановлення надбавки не має значення. Відповідно до Сімейного кодексу України, до уваги не беруться діти, які досягли пенсійного віку або мають групу інвалідності. Розмір цієї надбавки не змінювався багато років і на сьогодні, становить лише 50 грн на місяць.

Хто має право на цю надбавку у розмірі 944 грн

Деякі категорії пенсіонерів можуть відмовитися від цієї мізерної надбавки до пенсії на догляд та оформити значно більшу соціальну виплату, яку призначають згідно з законом «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

В Україні пенсіонери, які досягли 80-річчя, проживають окремо, потребують постійного стороннього догляду та отримують пенсію за віком можуть розраховувати на щомісячну доплату від держави по догляду.

Розмір такої щомісячної доплати до пенсії становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році такий прожитковий мінімум дорівнює 2361 грн. Тобто ці пенсіонери можуть розраховувати на додаткові щомісячні виплати у розмірі 944,4 грн. Зауважимо, що з підвищенням прожиткового мінімуму змінюється і сума цієї доплати.

Для отримання такої щомісячної виплати потрібно відповідати певним вимогам:

досягти віку 80 років та старше;

проживати окремо, без родичів або осіб, які можуть забезпечити догляд;

мати підтверджену лікарями потребу в постійному сторонньому догляді;

отримувати пенсію за віком.

Пенсіонери, які отримують пенсію по інвалідності, не мають права на цю надбавку. Доплата за догляд надається тільки за наявності офіційного медичного висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), що підтверджує необхідність у постійному сторонньому догляді, який потрібно надати до органу ПФУ чи управління соціального захисту разом з заявою. За висновком ЛКК потрібно звертатися до сімейного лікаря.

— Таку допомогу, можна оформлювати та отримувати на зазначених законом підставах, але за умови, що людина відмовилася від надбавки до пенсії на догляд від Пенсійного фонду (ті самі 50 грн – ред.). Крім того, потрібно, щоб діти цього пенсіонера також були непрацездатними особами — пенсіонерами за віком чи особами з інвалідністю, — пояснили нашому виданню в управлінні соціального захисту населення Автозаводського району м. Кременчука.

Доплата почесним донорам

Щомісячна надбавка у розмірі 10% від загального прожиткового мінімуму (у 2025 році 2920 грн — ред.) нараховується пенсіонерам зі статусом почесного донора крові за їх заявою та на підставі посвідчення до знаку «Почесний донор України» або «Почесний донор СРСР». У 2025 році ця доплата складає 292 грн на місяць.

Отримати статус почесного донора крові в Україні можна, якщо людина безкоштовно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Надбавка почесним донорам призначалася до 25 січня 2021 року згідно зі ст. 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів», а після цієї дати відповідно до Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» № 931-ІХ від 30 вересня 2020 року.

Варто зазначити, що особи, нагороджені знаком «Почесний донор Товариства Червоного Хреста УРСР» права на встановлення цієї надбавки до пенсії не мають.

Надбавки до пенсії за статус

Ці надбавки до пенсії окремим категоріям громадян прив’язані до розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році - 2361 грн).

Зокрема, особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на доплату до пенсії у відсотках від вказаного прожиткового мінімуму:

I група — 50% ( 1 180 ,5 грн );

); II група — 40% ( 944 , 4 грн );

); III група — 30% (708,3 грн).

Окрім цього, основний розмір пенсії за віком, за вислугу років чи по інвалідності в осіб з інвалідністю внаслідок війни автоматично збільшується на 25% незалежно від групи інвалідності. Це стосується базового розміру пенсій (без надбавок), обчисленого на підставі Законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Зазначене підвищення передбачене постановою Кабінету Міністрів від 28 грудня 2011 року № 1381.

Крім того, особам з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» передбачена державна соціальна допомога на догляд. Розмір такої допомоги становить від 15 до 100% прожиткового мінімуму, тобто від 354 до 2361 грн. Право на її виплату й розмір допомоги залежать від групи й підгрупи інвалідності (А чи Б), віку ветерана, а також від того, чи є він одиноким, та чи потребує постійного стороннього догляду.

А відповідно до Закону «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» від 16.03.2004 року особам з інвалідністю внаслідок війни передбачена щомісячна виплата цільової грошової допомоги на прожиття:

I група — 70 грн ;

; II та III група — 50 грн.

Такий мізерний розмір цієї допомоги пояснюється тим, що цей закон з 2004 року не переглядали, а надбавка у законі встановлена у твердій грошовій сумі без прив’язки до прожиткового мінімуму.

Таку ж цільову грошову допомогу на прожиття отримують й учасники бойових дій у розмірі 40 грн. Крім того, доплата до пенсії учасникам бойових дій встановлена в розмірі 25% прожиткового мінімуму, тобто 590,25 грн.

Вказані доплати як особам з інвалідністю, так і учасникам бойових дій встановлюються незалежно від того, який вид пенсії вони отримують.

Інші надбавки до пенсії

Надбавки та підвищення до пенсій нараховуються й деяким іншим категоріям громадян. Зокрема:

— надбавка особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (ст. 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (ст. 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»);

— надбавки й підвищення пенсій відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Хто отримає одноразову щорічну доплату у серпні

ПФУ у серпні профінансує виплату щорічної разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, а також громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Розміри цієї грошової допомоги щорічно визначається постановою уряду. Цього року така постанова Кабміном поки не прийнята. Минулого року її ухвалили 21 липня. Залежно від категорії отримувачів виплачували від 450 до 3100 грн.

Варто зазначити, що для пенсіонерів ця виплата проводиться разом із виплатою пенсії за серпень. А кошти на виплату допомоги військовослужбовцям, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, ПФУ перерахує військовим частинам, установам та організаціям, де вони проходять службу.

Інші особи, які мають право на цю грошову виплату та не є пенсіонерами, отримають її за зверненнями до органів ПФУ із документами, що підтверджують право на таку виплату.

Більш ніж 10 мільйонам українців пенсії проіндексували та вже виплатили: який зараз середній розмір пенсії

Нагадаємо, у березні 2025 року в Україні відбулася масштабна індексація пенсій, внаслідок якої понад 10 мільйонів українців перерахували щомісячні виплати.

Нещодавно ми писали, що внаслідок індексації пенсій на 11,5% їх середній розмір зріс до 6345 грн.

Ми також повідомляли, що у квітні в Україні відбудеться ще один перерахунок пенсій, пояснюючи кому та наскільки підвищать виплати.

Отримати консультації щодо пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг та з інших питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду, можна особисто та за телефоном у сервісних центрах ГУ Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Також функціонує регіональна «гаряча телефонна» лінія за номером (0532) 56-24-34.

Під час повітряних тривог пенсійні установи призупиняють приймання громадян і надання телефонних консультацій.