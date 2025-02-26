Кабмін затвердив умови індексації пенсій: з 1-го березня вони підвищаться на 11,5%

Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня. Мінімальне підвищення пенсій становитиме 100 грн, а максимальний розмір індексації — 1500 грн. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 25 лютого.
Денис Шмигаль уточнив, що для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%. За його словами, мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 грн.
В уряді пояснили, що розмір індексації пенсій обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки у 2024 році: зростання споживчих цін — 12%; зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 рр. — 11%.
Відповідно до прийнятої постанови, з 1-го березня будуть проіндексовані пенсії для:
Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.
В Кабміні нагадали, що з 1-го квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тисячам працюючих пенсіонерів з урахуванням їх оновленого страхового стажу.
Зазначимо, що індексація пенсій в Україні у 2025 році, як і в минулі роки, відбудеться автоматично, без будь-яких додаткових дій із боку пенсіонерів. Громадян повідомлять про проведення індексації та її розмір виключно через офіційні інформаційні канали, а заповнювати додаткові анкети пенсіонерам не потрібно.
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Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» ще 17 січня опублікував власний прогноз з відповідними розрахунками наскільки підвищать пенсії з 1-го березня під час щорічної індексації. Не маючи на той час повних статистичних даних ми прогнозували, що уряд підвищить пенсії на 11,7%. Різниця від ухваленого Кабміном показника (11,5%) виявилася мінімальною.
Ми повідомляли, що згідно з законом пенсії індексуються на коефіцієнт, який враховує 50% зростання середньої зарплати за останні три роки та 50% інфляції за попередній рік. За офіційними даними, які стали відомі цими днями, рівень інфляції за 2024 рік становив 12%, а рівень зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 рр. — 11%. Отже, коефіцієнт індексації в уряді порахували відповідно до цієї формули — 12% : 2 + 11% : 2 = 11,5%.
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Зазначимо, що у 2024 році коефіцієнт індексації пенсій таким чином був розрахований та визначений урядом у 1,0796 — тобто пенсії підвищили майже на 8%. Середній рівень зростання пенсій з 1-го березня 2024 року після індексації склав 397 грн, при цьому розмір індексації минулого року був також обмежений 1500 гривнями.
Варто нагадати, що індексація пенсій розраховується на підставі так званої «голої пенсії» без урахування різних надбавок, підвищень та попередніх індексацій.
Отримати консультації щодо пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг та з інших питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду, можна особисто та за телефоном у сервісних центрах ГУ Пенсійного фонду України в Полтавській області.
Також функціонує регіональна «гаряча телефонна» лінія за номером (0532) 56-24-34.
Під час повітряних тривог пенсійні установи призупиняють прийом громадян і надання телефонних консультацій.
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