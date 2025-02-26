Кабмін затвердив умови індексації пенсій: з 1-го березня вони підвищаться на 11,5%

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 781 Коментарів: 1

Завдяки індексації пенсії зростуть у понад 10 млн громадян на суми від 100 до 1500 грн

Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня. Мінімальне підвищення пенсій становитиме 100 грн, а максимальний розмір індексації — 1500 грн. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 25 лютого.

— Як і обіцяли, з 1 березня проводимо індексацію пенсій. Це вже третя індексація під час повномасштабної війни, і це є одним із наших інструментів підтримки найменш захищених громадян, — сказав голова уряду.

Денис Шмигаль уточнив, що для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%. За його словами, мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 грн.

— І щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджуємо максимальний розмір індексації — до 1500 грн, — додав він.

В уряді пояснили, що розмір індексації пенсій обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки у 2024 році: зростання споживчих цін — 12%; зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 рр. — 11%.

Відповідно до прийнятої постанови, з 1-го березня будуть проіндексовані пенсії для:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

672 тис. пенсіонерів силових відомств;

98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

23,4 тис. пенсіонерів — колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

— Цим рішенням ми вже втретє виправляємо недосконалість пенсійного законодавства, через яку найнижчі пенсії під час індексації раніше майже не зростали. Тому цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн, — зауважила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

В Кабміні нагадали, що з 1-го квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тисячам працюючих пенсіонерів з урахуванням їх оновленого страхового стажу.

Зазначимо, що індексація пенсій в Україні у 2025 році, як і в минулі роки, відбудеться автоматично, без будь-яких додаткових дій із боку пенсіонерів. Громадян повідомлять про проведення індексації та її розмір виключно через офіційні інформаційні канали, а заповнювати додаткові анкети пенсіонерам не потрібно.

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Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» ще 17 січня опублікував власний прогноз з відповідними розрахунками наскільки підвищать пенсії з 1-го березня під час щорічної індексації. Не маючи на той час повних статистичних даних ми прогнозували, що уряд підвищить пенсії на 11,7%. Різниця від ухваленого Кабміном показника (11,5%) виявилася мінімальною.

Ми повідомляли, що згідно з законом пенсії індексуються на коефіцієнт, який враховує 50% зростання середньої зарплати за останні три роки та 50% інфляції за попередній рік. За офіційними даними, які стали відомі цими днями, рівень інфляції за 2024 рік становив 12%, а рівень зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 рр. — 11%. Отже, коефіцієнт індексації в уряді порахували відповідно до цієї формули — 12% : 2 + 11% : 2 = 11,5%.

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Зазначимо, що у 2024 році коефіцієнт індексації пенсій таким чином був розрахований та визначений урядом у 1,0796 — тобто пенсії підвищили майже на 8%. Середній рівень зростання пенсій з 1-го березня 2024 року після індексації склав 397 грн, при цьому розмір індексації минулого року був також обмежений 1500 гривнями.

Варто нагадати, що індексація пенсій розраховується на підставі так званої «голої пенсії» без урахування різних надбавок, підвищень та попередніх індексацій.

Отримати консультації щодо пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг та з інших питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду, можна особисто та за телефоном у сервісних центрах ГУ Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Також функціонує регіональна «гаряча телефонна» лінія за номером (0532) 56-24-34.

Під час повітряних тривог пенсійні установи призупиняють прийом громадян і надання телефонних консультацій.