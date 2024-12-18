В Україні змінили правила нарахування субсидій: чи враховується у доходах кешбек та єПідтримка

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У ПФУ надали роз'яснення, як тепер враховуватимуться виплати для нарахування субсидії.

У Пенсійному фонді України повідомлили, що постановою Кабміну внесено зміни до порядку обчислення сукупного доходу сім’ї для надання соціальної підтримки. Зміни стосуються врахування державних виплат, зокрема за програмами «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек».

Відповідно до постанови Кабміну №1384 від 5 грудня 2024 року, змінено Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затверджений раніше постановою № 632 від 22 липня 2020 року.

Згідно з новими правилами, одноразова державна допомога «Зимова єПідтримка» та щомісячні виплати у межах програми «Національний кешбек» не враховуються під час розрахунку середньомісячного доходу для призначення житлових субсидій.

Це стосується кешбеку у 10%, що нараховується за безготівкову оплату товарів українського виробництва у межах платформи «Зроблено в Україні».

Водночас відповідно до змін, внесених до пункту 5 Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабміну №389 від 4.06.2015 року, при реалізації права на отримання пільг з оплати послуг за користування житлом нараховані кошти одноразової державної грошової допомоги «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек» включаються до сукупного доходу сім’ї пільговика.

«Зимова єПідтримка» або «тисяча Зеленського»: українці роздумують майже за Шекспіром — «брати чи не брати»

Нагадаємо, в рамках програми «Зимова єПідтримка» всі українці можуть отримати по 1000 грн на картку «Національний кешбек». Ці гроші можна витратити на оплату комунальні послуги, купівлю квитків, ліків українського виробництва, або ж пожертвувати на армію чи заплатити за інтернет або мобільний зв’язок.

Ми писали, що за повідомленням Мінцифри станом на 16 грудня 4,4 млн українців вже отримали кошти «Зимової єПідтримки», а заявки в «Дії» подали 7,5 млн. Подати заявку на «Зимову єПідтримку» можна до кінця лютого, а витратити кошти — до завершення 2025 року.

У рамках програми «єКнига» ті українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, можуть отримати по 908 грн на купівлю як паперових, так і електронних чи аудіокниг. Гроші можна витратити в онлайн- та фізичних книгарнях, адреси яких можна знайти на сайті «Українського інституту книги».

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» вийшов на вулицю і розпитав містян про те, як вони ставляться до «тисячі Зеленського» та на що збираються її витратити, якщо її отримають.