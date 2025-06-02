Чоловіків, які не стоять на військовому обліку в ТЦК, дозволять бронювати на 45 днів: на яких підприємствах

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 212

Законодавчі зміни вносяться з метою оперативного усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили та критично важливих підприємствах, установах та організаціях, зокрема ОПК

Минулої п’ятниці у Раду внесли законопроєкт №13335 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. У ньому передбачається можливість тимчасового бронювання чоловіків, які не перебувають на військовому обліку в ТЦК, знаходяться в розшуку ТЦК, та які досі не оновили свої облікові дані. Мова йде про критично важливі для економіки та оборони країни підприємства. Термін такого бронювання – до 45 днів. Ініціаторами законопроєкту виступили 18 народних депутатів. Його текст сьогодні оприлюднили на порталі Верховної Ради.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, в умовах війни, коли вітчизняний оборонно-промисловий комплекс прагне забезпечити сили оборони країни усім необхідним та фокусується на зменшенні термінів постачання сучасних видів озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, критично важливим є забезпечення виробництва повним спектром спеціалістів відповідної галузі. Виробництво української зброї неможливо здійснити обмеженим колом спеціалістів підприємств, установ і організацій, які виконують роботи з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової й спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових та інших виробів військового призначення.

Водночас під час здійснення заходів з бронювання військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств їм вручають повістки на етапі звірки облікових даних та прийняттям відповідного рішення про бронювання військовозобов’язаних працівників.

Законопроєкт пропонує внести зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» для забезпечення належної організації і порядку бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій, які визначено критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу. Крім того, пропонується внести зміни до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Зокрема, ст. 25 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» доповнюється новою частиною, у якій визначається, що бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій, які визначено критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері ОПК:

у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ;

які не перебувають на військовому обліку чи не уточнили персональні дані;

які перебувають в розшуку (крім випадків порушення статті 336 та статті 337 ККУ).

Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік.

Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств, критично важливих для ЗСУ

Нагадаємо, 30 травня Кабмін ухвалив зміни щодо порядку бронювання військовозобов’язаних. Підприємствам, які забезпечують обороноздатність країни, дозволили бронювати усіх своїх працівників – 100%.

Раніше ми писали, що 28 березня Кабмін ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств оборонного промислового комплексу. Зокрема, підприємствам, які обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, дозволили бронювати 75% своїх працівників.

Ми також писали, як отримати відстрочку від мобілізації, якщо заброньований на підприємстві, та щодо самого порядку бронювання. У Полтавському обласному ТЦК та СП тоді ж надали детальні роз’яснення з цього приводу.

На Полтавщині послабили критерії для бронювання працівників: що змінилося

На початку року на Полтавщині затвердили нові критерії для визначення економічно важливих підприємств в особливий період для бронювання їхніх працівників. А з 1 січня 2025 року на порталі «Дія» з’явилась можливість анулювати бронювання працівника та забронювати іншого