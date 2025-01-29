На Полтавщині 16 підприємств мають суттєві недоліки з військовим обліком: 6 з них — на Кременчуччині

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Загалом за минулий рік у Кременчуцькому районі перевірили 129 підприємств щодо стану та організації військового обліку

За минулий рік на Полтавщині у 16 підприємств виявили суттєві порушення ведення військового обліку. Про це стало відомо з відкритих даних, оприлюднених на сайті Полтавської облвійськадміністрації.

Серед них 6 підприємств територіально знаходяться у Кременчуцькому районі, по три підприємства — у Миргородському районі і в Полтаві та по два — у Лубенському та Полтавському районах.

Загалом же перевірка ведення військового обліку та підприємствах, установах, організаціях тривала упродовж усього року. Так у Кременчуцькому районі за рік перевірили 129 підприємств, у Лубенському районі — 143, у Миргородському — 116, у Полтавському районі — 338 та у Полтаві — 43.

Також під час перевірки комісія виявила низку недоліків та зауважень у веденні військового обліку, які суттєво не впливають на роботу підприємств.

Серед основних недоліків ведення військового обліку виділяють:

помилки у номенклатурі справ;

недостатнє проведення роз’яснювальної роботи серед військовозобов’язаних та призовників про виконання обов’язків щодо військового обліку;

невчасне оновлення наочної агітації з питань військового обліку;

не на всіх військовозобов’язаних та призовників відпрацьовані аркуші доведення правил військового обліку;

некоректне оформлення документації;

вказані військово-облікові спеціальності, які не відповідають вимогам чинного нормативно-правових актів у списках персонального військового обліку військовозобов’язаних.

Нагадаємо, на початку року на Полтавщині затвердили перелік критеріїв, за якими визначаються підприємства, установи, організації, що мають важливе значення для економіки чи забезпечення потреб територіальних громад Полтавської області в особливий період.