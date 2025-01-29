Загалом за минулий рік у Кременчуцькому районі перевірили 129 підприємств щодо стану та організації військового обліку
За минулий рік на Полтавщині у 16 підприємств виявили суттєві порушення ведення військового обліку. Про це стало відомо з відкритих даних, оприлюднених на сайті Полтавської облвійськадміністрації.
Серед них 6 підприємств територіально знаходяться у Кременчуцькому районі, по три підприємства — у Миргородському районі і в Полтаві та по два — у Лубенському та Полтавському районах.
Загалом же перевірка ведення військового обліку та підприємствах, установах, організаціях тривала упродовж усього року. Так у Кременчуцькому районі за рік перевірили 129 підприємств, у Лубенському районі — 143, у Миргородському — 116, у Полтавському районі — 338 та у Полтаві — 43.
Також під час перевірки комісія виявила низку недоліків та зауважень у веденні військового обліку, які суттєво не впливають на роботу підприємств.
Серед основних недоліків ведення військового обліку виділяють:
Нагадаємо, на початку року на Полтавщині затвердили перелік критеріїв, за якими визначаються підприємства, установи, організації, що мають важливе значення для економіки чи забезпечення потреб територіальних громад Полтавської області в особливий період.
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