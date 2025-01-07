Бронювання працівників: на Полтавщині затвердили нові критерії для визначення економічно важливих підприємств в особливий період

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 1 008

За цими критеріями працівник може визначити, чи відноситься його підприємство до економічно важливих і чи підпадає він під бронювання

У Полтавській облвійськадміністрації затвердили перелік критеріїв, за якими визначаються підприємства, установи, організації, що мають важливе значення для економіки чи забезпечення потреб територіальних громад Полтавської області в особливий період. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті ПОВА.

За цими критеріями можна визначити, чи підлягають працівники підприємства бронюванню на період мобілізації в Україні.

Визначаються ці підприємства за такими критеріями:

діяльність у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів, або машинобудуванні, або виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, або переробної промисловості, або оптової та роздрібної торгівлі, або ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;

виробництво, постачання та транспортування теплової енергії, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

виробництво, розподіл та постачання електричної енергії;

розподіл та постачання природного газу;

виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт систем життєдіяльності громади та комплексного обслуговування об’єктів;

виробництво електричного устаткування;

поводження з відходами;

ремонт і технічне обслуговування ліфтів, ескалаторів;

надання ландшафтних послуг;

забезпечення утримання доріг місцевого значення;

забезпечення пожежної безпеки;

надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами, осіб похилого віку та осіб з інвалідністю;

здійснення сільськогосподарської діяльності у сфері виробництва сільгосппродукції, насіннєвого матеріалу, плодово-ягідної продукції, тваринної продукції;

забезпечення виробничо-технологічних процесів з приймання, очищення, сушіння, зберігання, переробки зерна, олійних та зернобобових культур, продуктів їх доробки;

виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів;

ветеринарна діяльність у галузі сільського господарства;

технічні випробовування та дослідження в галузі сільського господарства та виробництва харчових продуктів;

здійснення перевезення пасажирів на 10 і більше автобусних маршрутах загального користування та/або має у власності 12 і більше автобусів або вантажних автомобілів;

діяльність у сфері охорони здоров’я закладів державної чи комунальної форми власності;

діяльність у сфері мистецтва та культури у державних чи комунальних закладів культури, управління якими передано обласній державній адміністрації;

діяльність у сфері фізичної культури і спорту закладів державної чи комунальної форми власності.

На підприємстві також має бути відповідний перелік документів, які засвідчують його діяльність. Установа має підпадати під хоча б один пункт із цього переліку, а також отримати від райвійськадміністрації позитивний висновок щодо своєї діяльності. Також у підприємства має бути припис від ТЦК та СП щодо виконання ним вимог законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Детальніше із розпорядженням та відповідними критеріями можна ознайомитися на сайті Полтавської облвійськадміністрації за посиланням.

Нагадаємо, наприкінці минулого року кременчуцькі депутати ініціювали звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України щодо зняття обмеження на бронювання деяких працівників критичної інфраструктури.