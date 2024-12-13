Iron Woman: безкоштовна перекваліфікація для жінок у сфері будівельної техніки

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 104

Компанія Ferrexpo запрошує жінок долучитися до безоплатної програми перекваліфікації Iron Woman, що дозволяє опанувати професії машиністки екскаватора та водійки фронтального навантажувача. Участь у програмі доступна для жінок з усіх регіонів України

Програма Iron Women розроблена у рамках міжнародного проєкту Reskilling Ukraine, що реалізується шведською неприбутковою організацією Beredskapslyftet у партнерстві з Volvo Construction Equipment та ETS Group. Навчання охоплює теоретичну та практичну підготовку, по завершенню якої учасниці отримають професійну атестацію:

Машиністка екскаватора (5 розряд);

Водійка навантажувача (4 розряд).

Основні етапи навчання:

Теоретичний курс (онлайн): Тривалість: січень-лютий 2025 року

Формат: онлайн через Zoom, у вечірні години (з понеділка по п’ятницю).

Зміст: основи роботи з екскаватором та фронтальним навантажувачем, тестування та атестації. Матеріали доступні у записах. Практичний курс (Київська область): Тривалість: лютий-березень 2025 року

Локація: спеціально обладнаний навчальний табір.

Умови: забезпечено проживання, харчування та медичний супровід. Графік навчання — з 8:00 до 18:00 (понеділок-субота).

Ключові вимоги для участі:

Жінки віком від 18 років.

Дійсне водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння.

Переваги програми:

Повністю безоплатне навчання.

Оплачуване проживання та харчування під час практичного курсу.

Отримання затребуваної кваліфікації та доступ до перспективної роботи.

Про програму Iron Women:

Ця ініціатива, вперше реалізована в Україні, ґрунтується на успішній концепції перекваліфікації жінок, яку Volvo Trucks впровадила ще у 2016 році. За цей час більше ніж 700 жінок з 10 країн стали професійними водіями вантажівок.

Контакти для реєстрації:

Телефони: 067-530-37-88 , 050-305-74-61 , 067-255-88-04

, , Адреса: вул. Будівельників, 15.