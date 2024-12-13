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Iron Woman: безкоштовна перекваліфікація для жінок у сфері будівельної техніки

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 104

 Компанія Ferrexpo запрошує жінок долучитися до безоплатної програми перекваліфікації Iron Woman, що дозволяє опанувати професії машиністки екскаватора та водійки фронтального навантажувача. Участь у програмі доступна для жінок з усіх регіонів України

Програма Iron Women розроблена у рамках міжнародного проєкту Reskilling Ukraine, що реалізується шведською неприбутковою організацією Beredskapslyftet у партнерстві з Volvo Construction Equipment та ETS Group. Навчання охоплює теоретичну та практичну підготовку, по завершенню якої учасниці отримають професійну атестацію:

  • Машиністка екскаватора (5 розряд);
  • Водійка навантажувача (4 розряд).

Основні етапи навчання:

  1. Теоретичний курс (онлайн):

    • Тривалість: січень-лютий 2025 року
    • Формат: онлайн через Zoom, у вечірні години (з понеділка по п’ятницю).
    • Зміст: основи роботи з екскаватором та фронтальним навантажувачем, тестування та атестації. Матеріали доступні у записах.

  2. Практичний курс (Київська область):

    • Тривалість: лютий-березень 2025 року
    • Локація: спеціально обладнаний навчальний табір.
    • Умови: забезпечено проживання, харчування та медичний супровід. Графік навчання — з 8:00 до 18:00 (понеділок-субота).

Ключові вимоги для участі:

  • Жінки віком від 18 років.
  • Дійсне водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння.

Переваги програми:

  • Повністю безоплатне навчання.
  • Оплачуване проживання та харчування під час практичного курсу.
  • Отримання затребуваної кваліфікації та доступ до перспективної роботи.

Про програму Iron Women:

Ця ініціатива, вперше реалізована в Україні, ґрунтується на успішній концепції перекваліфікації жінок, яку Volvo Trucks впровадила ще у 2016 році. За цей час більше ніж 700 жінок з 10 країн стали професійними водіями вантажівок.

Контакти для реєстрації:

  • Телефони: 067-530-37-88, 050-305-74-61, 067-255-88-04
  • Адреса: вул. Будівельників, 15.

ПО ТЕМІ:

«Не існує нежіночих професій, бо нам під силу все!» — дівчата, які працюють на нетипових для прекрасної статі роботах

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Ferrexpo навчання
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