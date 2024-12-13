Iron Woman: безкоштовна перекваліфікація для жінок у сфері будівельної техніки

Компанія Ferrexpo запрошує жінок долучитися до безоплатної програми перекваліфікації Iron Woman, що дозволяє опанувати професії машиністки екскаватора та водійки фронтального навантажувача. Участь у програмі доступна для жінок з усіх регіонів України
Програма Iron Women розроблена у рамках міжнародного проєкту Reskilling Ukraine, що реалізується шведською неприбутковою організацією Beredskapslyftet у партнерстві з Volvo Construction Equipment та ETS Group. Навчання охоплює теоретичну та практичну підготовку, по завершенню якої учасниці отримають професійну атестацію:
Теоретичний курс (онлайн):
Практичний курс (Київська область):
Ця ініціатива, вперше реалізована в Україні, ґрунтується на успішній концепції перекваліфікації жінок, яку Volvo Trucks впровадила ще у 2016 році. За цей час більше ніж 700 жінок з 10 країн стали професійними водіями вантажівок.
Нагадаємо, що в листопаді в Україні стартував проєкт навчання жінок для роботи на «нетипових» посадах — Кабмін затвердив перелік професій.
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