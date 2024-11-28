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Бізнес/Робота, Гроші, Україна, Світ

Зеленський підписав закон про підвищення податків: основні зміни

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 63 Коментарів: 1

 Детальніше про зміни та їхній вплив на бізнес і громадян — читайте у матеріалі

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д, який передбачає історичне підвищення податків. Закон набере чинності 30 листопада 2024 року, про що йдеться на сайті Верховної Ради.

Основні нововведення:

1. Військовий збір

  • З 30 листопада 2024 року:
    • Військовий збір із зарплат фізичних осіб зросте з 1,5% до 5% (крім військовослужбовців, для яких залишається ставка 1,5%).
  • З 1 січня 2025 року:
    • Військовий збір із доходів громадян (крім зарплат) також становитиме 5%.
  • Для фізичних осіб-підприємців (ФОП):
    • 1%, якщо це ФОП третьої групи (з доходу).
    • 10% від мінімальної зарплати (800 грн) — для ФОПів першої, другої та четвертої груп.

2. Податок на прибуток

  • Для банків ставка податку на прибуток за 2024 рік збільшується з 25% до 50%. Новий податок запроваджується ретроспективно (заднім числом).
  • Для небанківських фінансових установ (крім страхових компаній) ставка зросте з 18% до 25% з 1 січня 2025 року.
  • Для автозаправних станцій (АЗС): щомісячні авансові платежі з податку на прибуток — 30, 45 або 60 тис. грн залежно від типу станції.

3. Земельний податок та видобуток ресурсів

  • Запроваджується мінімальний податок на землю:
    • 700 грн за гектар для сільськогосподарських угідь.
    • 1400 грн за гектар для інших видів земель.
  • Рента на видобуток щебеню, глини, граніту та піску збільшується до не менше 5 доларів за тонну.

4. Обмін валют

  • Для пунктів обміну валют вводиться авансовий внесок із податку на прибуток:
    • 700 євро за пункт у Києві.
    • 600 євро у містах із населенням понад 50 тис. осіб.
    • 200 євро у менших населених пунктах.

5. Звітність і додаткові положення

  • З 1 січня 2025 року вводиться щомісячна звітність щодо ПДФО, військового збору та ЄСВ.
  • «Національний кешбек» звільнено від оподаткування ПДФО та військовим збором на 2024-2025 роки.

Ці зміни спрямовані на наповнення бюджету в умовах війни, однак можуть мати значний вплив на бізнес-середовище та громадян України.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11416д щодо історичного збільшення податків 10 жовтня. Раніше йшлося, що після схвалення парламентом президент підпише закон про підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Закон набуде чинності заднім числом — з 1-го жовтня.

Напередодні голосування у парламенті Міністерство фінансів пояснило, навіщо уряд пропонує підвищити деякі податки, зокрема військовий збір.

У Мінфіні зазначили, що всі зібрані податки в державному бюджеті спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони. Проте навіть цих коштів не вистачає, тому дефіцит покривається з інших джерел, включаючи неподаткові доходи та внутрішні запозичення. Попри те, що зібраних податків до держбюджету не вистачає, щоб профінансувати усі потреби безпеки та оборони з початку повномасштабного вторгнення ставки податків не зростали. Зокрема, не було підвищено ставки ПДВ, податку на прибуток, ПДФО та військового збору. Навпаки — у 2022 році навіть було запроваджено ряд пільг для підтримки громадян і бізнесу, щоб надати їм час адаптуватися до нових умов.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії. Саме тому уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону.


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Більшість українців підтримують підвищення військового збору та готові до більшого тягаря війни — опитування

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: armyinform.com.ua
Теги: податки Держбюджет ФОП військовий збір
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Коментарі: 1

1 337
evil:
Сьогодні, 18:42

Дякую тобі, цюцюркограй Володя . За те шо ти зі своїми квартальними мародерами обдираєшь нас ще більше. Увійдеш в історію України як найгірший президент-корупціонер у світі, король казнокрадів та мародерів. Ну нічого. Прийде час.  Я ще подзюрю на твою могилу...


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