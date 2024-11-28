Зеленський підписав закон про підвищення податків: основні зміни

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д, який передбачає історичне підвищення податків. Закон набере чинності 30 листопада 2024 року, про що йдеться на сайті Верховної Ради.

Ці зміни спрямовані на наповнення бюджету в умовах війни, однак можуть мати значний вплив на бізнес-середовище та громадян України.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11416д щодо історичного збільшення податків 10 жовтня. Раніше йшлося, що після схвалення парламентом президент підпише закон про підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Закон набуде чинності заднім числом — з 1-го жовтня.

Напередодні голосування у парламенті Міністерство фінансів пояснило, навіщо уряд пропонує підвищити деякі податки, зокрема військовий збір.

У Мінфіні зазначили, що всі зібрані податки в державному бюджеті спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони. Проте навіть цих коштів не вистачає, тому дефіцит покривається з інших джерел, включаючи неподаткові доходи та внутрішні запозичення. Попри те, що зібраних податків до держбюджету не вистачає, щоб профінансувати усі потреби безпеки та оборони з початку повномасштабного вторгнення ставки податків не зростали. Зокрема, не було підвищено ставки ПДВ, податку на прибуток, ПДФО та військового збору. Навпаки — у 2022 році навіть було запроваджено ряд пільг для підтримки громадян і бізнесу, щоб надати їм час адаптуватися до нових умов.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії. Саме тому уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону.