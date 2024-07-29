«Зроблено в Україні»: Зеленський під час зустрічі з підприємцями Полтавщини пообіцяв посилити ППО в регіоні

Президент на Полтавщині зустрівся з підприємцями та робітниками. Про це він повідомив 29 липня у себе в телеграм-каналі.
За словами Зеленського, зустрічі відбулися в рамках платформи «Зроблено в Україні». В тому числі й з оборонними виробництвами.
На зустрічі Зеленський пообіцяв посилити протиповітряну оборону області.
Під час зустрічі також обговорили відновлення енергетики та можливості для бізнесу. Зокрема, «Доступні кредити 5-7-9%» на купівлю енергетичного обладнання, скасування мит і ввізного ПДВ для нього, а також спрощення процедур для встановлення власної генерації.
Перша віцепремʼєр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що цього року в межах програми «Зроблено в Україні» Полтавщина отримає щонайменше 1,8 млрд грн.
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