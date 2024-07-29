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«Зроблено в Україні»: Зеленський під час зустрічі з підприємцями Полтавщини пообіцяв посилити ППО в регіоні

Вчора, 20:41 Переглядів: 1 991 Коментарів: 1

Президент відвідав Харківщину та Полтавщину

Президент на Полтавщині зустрівся з підприємцями та робітниками. Про це він повідомив 29 липня у себе в телеграм-каналі.

За словами Зеленського, зустрічі відбулися в рамках платформи «Зроблено в Україні». В тому числі й з оборонними виробництвами.

— Багато ініціатив бізнесу, готовності компаній працювати заради держави, пропонувати нову продукцію. Ми будемо підтримувати все це та збільшувати державні замовлення, — написав Зеленський.

На зустрічі Зеленський пообіцяв посилити протиповітряну оборону області.

— Будемо працювати над тим, щоб також зробити все, щоб посилити системам ППО у вашому регіону. Сказав відверто, що у нас зрозумілий пріоритет, а вже там, де, вибачте, простою мовою скажу, там, куди прилітає більше, там посилюємо раніше, — сказав Зеленський.

Під час зустрічі також обговорили відновлення енергетики та можливості для бізнесу. Зокрема, «Доступні кредити 5-7-9%» на купівлю енергетичного обладнання, скасування мит і ввізного ПДВ для нього, а також спрощення процедур для встановлення власної генерації. 

Перша віцепремʼєр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що цього року в межах програми «Зроблено в Україні» Полтавщина отримає щонайменше 1,8 млрд грн.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Володимир Зеленський
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Коментарі: 1

4 539
1
zzzzzz:
Вчора, 22:12

Мільярд ппо? Після гігавату енергії! 


2 0

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