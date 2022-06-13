Бойцы ССО просят у вас финансовой помощи на новый дрон для борьбы с оккупантами

Я сегодня опять за войну, технологии и потери, сорри — котиков и сиськи после Победы постить будем. Четвёртый месяц наша страна ведёт войну с московитами — и специалисты называют эту войну “сражением артиллерии и дронов”. И в этой войне мы теряем безвозвратно - людей, (временно, до Победы) - территории и навсегда - технику: танки, арту, автомобили, которые только вчера покупали всем миром, вскладчину. Дроны, глаза пехоты и арты, гибнут точно так же, как и машины — иногда вместе с “водителем” дрона. Да, технологии позволяют вычислить место, где расположен пульт управления дроном и нашпиговать это место минами. Именно это и произошло с нашими подопечными — им прилетело с последствиями: машина побита, двое бойцов ССО в госпитале с осколочными и самое ценное (кроме здоровья бойцов) — дрон практически в хлам. Осколки продырявили лопасти, разворотили основные узлы, в общем — только на запчасти...:( На фото — наши печальные последствия работы московитов.

Скоро бойцы выписываются из госпиталя и им опять надо будут лететь на “пташках” в тыл к оркам и кошмарить их посменно, жечь украинскую землю под их ногами. Работа у них такая.

В общем, наша коллега Назарова Ольга до выхода пацанов из госпиталя умудрилась собрать порядка 200 тысяч грн на новый дрон Autel EVO II Enterprise 640T (на фото — красненький такой). Не хватает всего 95 тысяч гривень. Да, это дорого, но это цена жизни наших бойцов — дрон имеет приличную защиту против РЭБ противника.

Да я всё понимаю за деньги — сам выжался как лимон в текилу... Давайте проверим правило 50 гривень: лучше 200 человек по 5 гривень, чем 5 человек по 200 тысяч. Мы в Телеграфе постараемся максимально раскидать эту “попрошайку” по соцсетям — а вдруг выстрелит? Я надеюсь, что “выстрелит” - наш дрон очень нужен бойцам, очень.

По ссылке на карту Монобанка вы будете видеть, сколько денег уже собрали и сколько ещё нужно докинуть.

Всё будет Украина! Я верю







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5375 4112 0184 2809







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