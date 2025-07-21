Полтавщина

Упродовж першого півріччя Полтавська область посіла друге місце закількістю новонароджених дітей серед областей Східного регіону. Про це повідомили у пресслужбі Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.
Так у першому півріччі на Полтавщині зареєстрували 2 тисячі 791 новонароджену дитину.
На першому місці опинилася Харківська область — 3 тисяч 518 дітей. Третє місце — Чернігівщина, 1 тисяча 712 новонароджених. Далі йде Сумська область — 1 тисяча 694 зареєстрованих дітей. І найменше дітей при народженні зареєстрували цьогоріч на Донеччині — 374 дитини.
Також в управлінні юстиції назвали перелік найпопулярніших та рідковживаних імен, які батьки обирають для своїх дітей:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які популярні та рідкісні імена обирали батьки для дітей у 2024 році.
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