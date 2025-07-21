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Полтавщина — на другому місці на кількістю новонароджених серед областей Східного регіону

Вчора, 22:00 Переглядів: 99

 

Серед оригінальних імен батьки обирають Мадонну, Дзвениславу, Авеля, Енея і Ратибора

Упродовж першого півріччя Полтавська область посіла друге місце закількістю новонароджених дітей серед областей Східного регіону. Про це повідомили у пресслужбі Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

Так у першому півріччі на Полтавщині зареєстрували 2 тисячі 791 новонароджену дитину.

На першому місці опинилася Харківська область — 3 тисяч 518 дітей. Третє місце — Чернігівщина, 1 тисяча 712 новонароджених. Далі йде Сумська область — 1 тисяча 694 зареєстрованих дітей. І найменше дітей при народженні зареєстрували цьогоріч на Донеччині — 374 дитини.

Також в управлінні юстиції назвали перелік найпопулярніших та рідковживаних імен, які батьки обирають для своїх дітей:

  • найпоширеніші: Валерія, Варвара, Софія, Анна, Вікторія, Поліна, Вероніка, Злата, Олександра, Денис, Максим, Марк, Артем, Богдан, Назар, Тимофій, Ярослав, Макар;
  • рідковживані: Белла, Дахміна, Каміла, Моніка, Арета, Божена, Айлін, Аврора, Мадінахон, Сафіна, Філіппія, Авігея, Елуна, Кателея, Мадонна, Шарлота, Матрона, Власта, Дзвенислава, Касандра, Севда, Юстина, Космос, Маркус, Рубен, Авенір, Еней, Маркіян, Олесь, Ратибор, Саян, Шнеор, Ісай, Рувім, Кімран, Авель, Давлат, Клемент, Містафа, Ділан, Нітай, Аарон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які популярні та рідкісні імена обирали батьки для дітей у 2024 році.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: новонароджені діти імена
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