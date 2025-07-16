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У Полтавському ОТЦК розповіли про держслужбовицю ЗСУ, яка померла у лікарні від поранень, отриманих під час удару БпЛА

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 978

 

Жінку, яка в обласному ТЦК та СП займалася оформленням пенсійних виплат, допомог та пільг ветеранам, сьогодні поховали

Сьогодні в Полтаві провели в останню путь державну службовицю Збройних Сил України Ларису Заріцьку. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Жінка померла ранком 12 липня в лікарні від важких поранень, отриманих під час російського удару БпЛА по будівлі Полтавського обласного ТЦК та СП 3-го липня.

Лариса Іванівна Заріцька народилася в Полтаві 30 березня 1974 року. Закінчила полтавську загальноосвітню школу № 5. У 1991-1995 роках працювала на заводі «Лтава», у 2001-2005 роках — на приватному підприємстві «Єст». У 2006 році закінчила Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка.

З жовтня 2006 року по грудень 2012 року, а потім з травня 2015 року вона працювала в Полтавському обласному військовому комісаріаті (з 2020 року — Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки).

— Допомагала військовим ветеранам оформляти допомоги, пенсійні виплати та пільги. Трагічного ранку 3 липня внаслідок влучання російського БпЛА в будівлю Полтавського обласного ТЦК та СП наша колега отримала важкі травми. Попри всі зусилля лікарів врятувати її життя, померла в лікарні. Лариса Заріцька була високим фахівцем, професіоналом своєї справи. Користувалася заслуженою повагою серед колег. Її загибель — важка втрата для нашого колективу. Висловлюємо щирі співчуття родині Лариси Іванівни, — написали у повідомленні.

Кількість жертв удару по ТЦК у Полтаві зросла: померла ще одна жінка 

Нагадаємо, 8 липня у Полтаві в останню путь провели працівницю ЗСУ Тамару Пивовар, яка в обласному ТЦК та СП також займалася оформленням пенсійних виплат для ветеранів і отримала важкі поранення під час дронового удару по будівлі Полтавського обласного ТЦК 3-го липня.

3-го липня внаслідок влучання російських дронів у Полтаві виникла пожежа у приміщенні Полтавського обласному ТЦК та СП, а також у приватному будинку поруч. Спершу повідомляли про загибель двох людей, ще 64 — отримали поранення. Серед поранених — двоє поліцейських, двоє військовослужбовців та дві працівниці ЗСУ. 6 липня під час брифінгу у Кременчуці т. в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив, що унаслідок обстрілу ТЦК у Полтаві 3-го липня загинула ще одна людина. Жінка, яка дістала тяжкі поранення під час російської атаки, померла у лікарні. Медики до останнього боролися за її життя. Таким чином кількість загиблих внаслідок обстрілу ТЦК зросла до трьох.

12-го липня очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що унаслідок обстрілу ТЦК у Полтаві 3 липня в лікарні померла ще одна людина — загальна кількість загиблих від цієї атаки зросла до чотирьох людей.

6-го липня російські дрони влучили в ТЦК у Кременчуці. Окрім приміщення ТЦК, внаслідок атаки зазнали пошкоджень понад десяток будинків, двоє людей дістали травми. За повідомленням речника обласного ТЦК Романа Істоміна, в момент дронової атаки у приміщенні Кременчуцького РТЦК не було жодної людини.

Ми повідомляли, що через зростання обстрілів ТЦК та СП змінюють формат своєї роботи — частину послуг переведуть онлайн.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавський ОТЦК та СП
Теги: ТЦК та СП Полтава померла дронова атака Шахеди
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