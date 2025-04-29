Мешканці зруйнованого внаслідок ракетного удару будинку у Полтаві отримали сертифікати на нове житло

Мешканцям зруйнованого внаслідок ракетного удару будинку у Полтаві 1 лютого видадуть сертифікати на житло за програмою «єВідновлення». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
За його словами, такі житлові сертифікати загальною сумою 15,7 мільйона гривень уже отримали 12 людей. Ще двом мешканцям цього ж будинку спеціальна комісія погодила видачу житлових сертифікатів — їхня сума становить близько 2,5 мільйона гривень.
Скористатися програмою «єВідновлення» можна на порталі та в застосунку «Дія».
Нагадаємо, Полтавська міськрада також виділила по 300 тисяч гривень для мешканців будинку, аби компенсувати їм оренду житла.
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