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Мешканці зруйнованого внаслідок ракетного удару будинку у Полтаві отримали сертифікати на нове житло

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 288

 

Попередньо сертифікати на житло отримають 14 людей

Мешканцям зруйнованого внаслідок ракетного удару будинку у Полтаві 1 лютого видадуть сертифікати на житло за програмою «єВідновлення». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, такі житлові сертифікати загальною сумою 15,7 мільйона гривень уже отримали 12 людей. Ще двом мешканцям цього ж будинку спеціальна комісія погодила видачу житлових сертифікатів — їхня сума становить близько 2,5 мільйона гривень.

Загалом із початку дії програми «єВідновлення» на Полтавщині 20 заявників отримали житлові сертифікати та грошову компенсацію за знищене майно на загальну суму 29,1 мільйона гривень, — зазначив Когут.

Скористатися програмою «єВідновлення» можна на порталі та в застосунку «Дія».

Нагадаємо, Полтавська міськрада також виділила по 300 тисяч гривень для мешканців будинку, аби компенсувати їм оренду житла

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтава ракетний удар будинок єВідновлення
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