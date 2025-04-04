Тримали в заручниках понад тиждень і вимагали мільйон доларів: на Полтавщині засудили трьох іноземців

Сьогодні, 18:42 Переглядів: 170

Троє іноземців отримали по 10 років позбавлення волі за викрадення підприємця, якого тримали в заручниках понад тиждень. Вирок ухвалив суд на Полтавщині. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, 30 грудня 2021 року в Пирятині нападники силоміць заштовхали підприємця в авто й вивезли його до Київської області. В Ірпені вони вимагали у чоловіка 400 тис. доларів, а згодом збільшили суму до 1 млн. Вимоги супроводжували погрозами і побиттям.

Зловмисники привезли жертву до лісу, де побили його до втрати свідомості, а потім утримували в одному з київських будинків понад тиждень. Не отримавши грошей, вирішили вбити чоловіка, втопивши тіло в річці. Для цього придбали човен, дріт і 20-кілограмову гантель.

На початку січня 2022 року поліціянти затримали нападників. Вину у злочинах вони не визнали. До набрання вироком законної сили вони залишатимуться під вартою.

Справу розслідували слідчі Лубенського райвідділу поліції спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області.