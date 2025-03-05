Російська армія атакувала Полтавщину: є пошкодження домогосподарств і кладовища

Сьогодні, 17:52 Переглядів: 646

Постраждалих немає, повідомили в ОВА

На Полтавщині через атаку російського війська уламками пошкоджено скління житлових будинків на території 5 домогосподарств та місцеве кладовище. Про це повідомили у Полтавській обласній військової адміністрації 5 березня.

Постраждалих немає. Влучань по критичній інфраструктурі не зафіксовано, розповіли в адміністрації.

Нагадаємо, у ніч на 5 березня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона.