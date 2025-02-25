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На Полтавщині послабили критерії для бронювання працівників: що змінилося

Сьогодні, 08:36 Переглядів: 263

 

Область зменшила кількість офіційно працевлаштованих робітників на підприємствах, аби керівники могли їх забронювати

У Полтавській області внесли зміни до переліку критеріїв, за якими визначаються підприємства, установи, організації, що мають важливе значення для економіки чи забезпечення потреб територіальних громад Полтавської області в особливий період. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті ПОВА.

Відповідно до нових змін, бронювати своїх працівників можуть ті підприємства, які мають хоча б 5 офіційно працевлаштованих робітників (для державної чи комунальної форм власності) та не менше 10 робітників, які праюють на підприємстві мінімум рік (для усіх інших форм власності). Раніше така кількість працівників була 10 та 50 відповідно.

Підприємства, на які поширюється зміна цього критерію

  • виробництво, постачання та транспортування теплової енергії;
  • централізоване водопостачання та водовідведення;
  • виробництво, розподіл та постачання електричної енергії;
  • розподіл та постачання природного газу;
  • виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
  • аварійно-відновлювальні роботи систем життєдіяльності громади та комплексного обслуговування об’єктів;
  • виробництво електричного устаткування;
  • поводження з відходами;
  • ремонт і технічне обслуговування ліфтів, ескалаторів;
  • надання ландшафтних послуг та/або функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників;
  • утримання доріг місцевого значення;
  • пожежна безпека;
  • надання послуг догляду з проживанням для пацієнтів із розумовими порушеннями, людей похилого віку та з інвалідністю.

Змінилися також критерії до бронювання працівників і на сільськогосподарських підприємствах.

Тепер компанії, які займаються сільським господарством, аби забронювати працівників, повинні мати в обробітку мінімум 100 га земельних угідь та не менше 5 офіційно працевлаштованих робітників, які працюють не менше одного року. Раніше таких працівників повинно було бути мінімум 10.

Виробники плодово-ягідної продукції так само повинні мати мінімум 5 працівників та хоча б 10 га земель в обробітку.

Підприємства, що займаються виробництвом тваринної продукції, зменшили кількість офіційно працевлаштованих робітників із 20 до 7. Також на підприємстві має бути мінімум 100 голів худоби.

Зміни у критеріях бронювання для перевізників. Вони повинні працювати на понад 10 маршрутах і мати мінімум 12 одиниць транспорту.

Змінилися критерії бронювання і для підприємств, які займаються будівництвом і ремонтами на замовлення органів влади області. Умовою є строк дії договору не менше 6 місяців на загальну суму не менше 5 млн грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент дозволив збільшити кількість заброньованих працівників на деяких підприємствах із 50% до 75%.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: sup.org.ua
Теги: бронювання
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