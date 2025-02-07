На Полтавщині застосували графік аварійних знеструмлень (доповнено)

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Сьогодні, 7 лютого, на Полтавщині застосували графіки аварійного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».

У компанії зазначають, що відповідне розпорядження надійшло від Національної енергетичної компанії «Укренерго» о 7.36.

Наразі знеструмлюють дві черги споживачів.

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Як повідомили в «Укренерго», що причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації та передачі електроенергії.

Першочергово відключаються промислові споживачі. Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).

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За розпорядженням «Укренерго», з 10.00 в області додатково ввели ще одну чергу ГАВ. Таким чином, одночасно застосовують три черги.



