Сьогодні, 7 лютого, на Полтавщині застосували графіки аварійного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».
У компанії зазначають, що відповідне розпорядження надійшло від Національної енергетичної компанії «Укренерго» о 7.36.
Наразі знеструмлюють дві черги споживачів.
Як повідомили в «Укренерго», що причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації та передачі електроенергії.
Першочергово відключаються промислові споживачі. Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).
За розпорядженням «Укренерго», з 10.00 в області додатково ввели ще одну чергу ГАВ. Таким чином, одночасно застосовують три черги.
Нагадаємо, раніше у «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.
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