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Полтавщина, Відключення світла

На Полтавщині застосували графік аварійних знеструмлень (доповнено)

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 491

Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів

Сьогодні, 7 лютого, на Полтавщині застосували графіки аварійного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».

У компанії зазначають, що відповідне розпорядження надійшло від Національної енергетичної компанії «Укренерго» о 7.36.

Наразі знеструмлюють дві черги споживачів.

Доповнено:

Як повідомили в «Укренерго», що причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації та передачі електроенергії.

Першочергово відключаються промислові споживачі. Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).

Доповнено:

За розпорядженням «Укренерго», з 10.00 в області додатково ввели ще одну чергу ГАВ. Таким чином, одночасно застосовують три черги.


Нагадаємо, раніше у «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.

— Сам графік являє собою перелік ліній електропередач із зазначеною по кожній лінії потужністю, яка повинна бути вимкнена по цьому графіку, у разі його застосування. Тобто фактично це не графік з розбивкою по датах чи по часу, а перелік ліній електропередач, які підлягають відключенню у разі надходження команди про застосування графіка, — пише «Полтаваобленерго».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: аварійні відключення ГАВ Полтаваобленерго Укренерго
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