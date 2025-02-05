Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

З російського полону повернувся бойовий медик з Полтавщини — джерела

Вчора, 21:08 Переглядів: 1 099

У лавах Збройних сил України чоловік був з 2020 року

З сьогоднішнього обміну військовополоненими повернувся бойовий медик Ростислав Дружицький родом з Котельви. Про це повідомляють джерела «Кременчуцького Телеграфа». 

У лавах Збройних сил України чоловік був з 2020 року. Початок повномасштабного вторгнення Ростислав зустрів у Маріуполі, де був на ротації, писала його мати на сайті громадської організації «Військові медики України».

— З того часу я не чула голосу сина, лише раз на тиждень смс з двох чи трьох слів, а ніби цілий лист. Крайня смс була 15 травня 2022 року, де говорив, що все буде добре. Він в той час перебував на Азовсталі. Згодом до мене подзвонили з Червоного хреста і сказали, що син був евакуйований з Азовсталі по наказу головнокомандувача, — повідомила жінка. 

Жінка з посиланням на слова звільненого з російського полону лікаря, який був разом з її сином, розповіла, що Ростислав перебував в Оленівці до вересня 2022 року, після чого його етапували на територію РФ. 

Додамо, що 5 лютого Україна повернула з російського полону 150 військовослужбовців — «це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський», — написав президент Володимир Зеленський.

1
Автор: Телеграф
Теги: полон
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх