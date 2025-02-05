З російського полону повернувся бойовий медик з Полтавщини — джерела

Вчора, 21:08 Переглядів: 1 099

З сьогоднішнього обміну військовополоненими повернувся бойовий медик Ростислав Дружицький родом з Котельви. Про це повідомляють джерела «Кременчуцького Телеграфа».

У лавах Збройних сил України чоловік був з 2020 року. Початок повномасштабного вторгнення Ростислав зустрів у Маріуполі, де був на ротації, писала його мати на сайті громадської організації «Військові медики України».

— З того часу я не чула голосу сина, лише раз на тиждень смс з двох чи трьох слів, а ніби цілий лист. Крайня смс була 15 травня 2022 року, де говорив, що все буде добре. Він в той час перебував на Азовсталі. Згодом до мене подзвонили з Червоного хреста і сказали, що син був евакуйований з Азовсталі по наказу головнокомандувача, — повідомила жінка.

Жінка з посиланням на слова звільненого з російського полону лікаря, який був разом з її сином, розповіла, що Ростислав перебував в Оленівці до вересня 2022 року, після чого його етапували на територію РФ.

Додамо, що 5 лютого Україна повернула з російського полону 150 військовослужбовців — «це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський», — написав президент Володимир Зеленський.