Селищного голову на Полтавщині відсторонили від посади — ухвала суду

Сьогодні, 09:38 Переглядів: 478

Суд відсторонив Валерія Штепку від посади голови Скороходівської селищної ради Полтавського району в межах строку досудового розслідування. Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду Полтави, який оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень 21 січня.

Відомо, що розслідування триватиме до 14 березня 2025 року. У документі вказано, що селищного голову підозрюють в отриманні хабара. Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду.

Нагадаємо, 21 січня в Октябрському районному суді Полтави мали обрати запобіжний захід голові Градизької громади Мирославу Носі. Правоохоронці підозрюють голову громади у зловживанні службовим становищем зі збитками на понад 1,5 млн грн. За словами Носи, засідання суду перенесли через те, що сторона захисту хоче ознайомитись з матеріалами справи.