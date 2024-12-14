У Полтаваобленерго роз'яснили, що змінилось у графіках погодинних знеструмлень

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Основні нововведення — більше черг, оновлення графіків двічі на рік та зміна тривалості відключень

Міністерство енергетики України внесло зміни до Інструкції про складання та застосування графіків погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Відповідний наказ Міненерго №439 набрав чинності 3 грудня 2024 року. Зміни спрямовані на забезпечення справедливого та рівномірного розподілу електроенергії між споживачами. Полтаваобленерго роз'яснили, що саме змінилось.

Основні зміни:

Кількість черг графіка ГПВ: Графік тепер складається з 6 черг, кожна з яких поділена на 2 підгрупи. Тобто якщо для розвантаження системи знеструмлення однієї черги забагато, вимкнути можуть світло в однієї підчерги. Або ж навпаки: якщо вимкнення двох черг замало, обмеження застосують для двох черг та однієї підчерги. Розподіл годин застосування: Графік складається централізовано НЕК «Укренерго» та застосовується АТ «Полтаваобленерго». Періодичність складання графіка: Раніше графік складався раз на рік, тепер — двічі на рік із врахуванням зимових та літніх навантажень. Тривалість відключень: При застосуванні 2 черг максимальна тривалість перерви — до 2,5 годин .

. При застосуванні 2,5 черги — до 7 годин.

Для уточнення інформації про графіки погодинних відключень споживачам рекомендують звертатися до АТ «Полтаваобленерго» або за телефоном НЕК «Укренерго»: (044) 238-38-38.

Перевірити свою адресу у новому графіку можна за посиланням:

Нагадаємо, що сьогодні діють графіки погодинних та планових відключень.