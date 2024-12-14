У Полтаваобленерго роз'яснили, що змінилось у графіках погодинних знеструмлень

Міністерство енергетики України внесло зміни до Інструкції про складання та застосування графіків погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Відповідний наказ Міненерго №439 набрав чинності 3 грудня 2024 року. Зміни спрямовані на забезпечення справедливого та рівномірного розподілу електроенергії між споживачами. Полтаваобленерго роз'яснили, що саме змінилось.
Кількість черг графіка ГПВ:
Розподіл годин застосування:
Періодичність складання графіка:
Тривалість відключень:
Для уточнення інформації про графіки погодинних відключень споживачам рекомендують звертатися до АТ «Полтаваобленерго» або за телефоном НЕК «Укренерго»: (044) 238-38-38.
Перевірити свою адресу у новому графіку можна за посиланням:
Нагадаємо, що сьогодні діють графіки погодинних та планових відключень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.