Коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 1 155 Коментарів: 1

У громадських місцях немає патрулів ТЦК — це групи оповіщення з участю військовослужбовців ТЦК та СП

У Полтавській області проводяться мобілізаційні заходи. Зокрема, військовозобов’язаним роздають повістки у громадських місцях та доставляють до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про те, як усе відбувається та коли вручати повістки на вулицях припинять, розповів «Суспільному» речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Хто проводить перевірки військовозобов’язаних з врученням повісток

За словами представника ТЦК, перевірки документів військовозобовязаних та врученням їм повісток проводить не патруль ТЦК, а група оповіщення, до якої входять військовослужбовці ТЦК та СП, поліціянти та представники органів влади.

— Туди ж можуть входити представники органів влади, органів місцевого самоврядування. Якщо це оповіщення здійснюється на території підприємства, туди можуть входити представники цього підприємства. Якщо оповіщення здійснюється на території багатоквартирного будинку, представник правління цього багатоквартирного будинку може входити в групу оповіщення, — розповів Роман Істомін.

У повістці вказується дата та час, коли військовозобов’язаний має прибути до ТЦК та СП. Якщо він не приходить, то це вважається порушенням правил військового обліку, що є підставою для звернення до поліції щодо його затримання.

Як відбувається затримання військовозобов’язаних

У випадках, коли це стосується затримання чоловіків у рамках проведення мобілізації, військовослужбовці ТЦК працюють спільно з поліцією.

— ТЦК повідомляє поліцію про необхідність доставлення військовозобов’язаного для складення протоколу про адміністративне правопорушення та подальших дій з ним. У межах своїх повноважень поліція такого громадянина розшукує, затримує та доставляє. Немає випадків, коли до громадянина, який уточнив свої дані та виконує правила військового обліку, раптово під’їжджає машина для затримання без перевірки документів, як це іноді описується в анонімних Telegram-каналах. Усі дії відбуваються відповідно до законодавства, — пояснив Роман Істомін.