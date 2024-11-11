Коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних

У громадських місцях немає патрулів ТЦК — це групи оповіщення з участю військовослужбовців ТЦК та СП
У Полтавській області проводяться мобілізаційні заходи. Зокрема, військовозобов’язаним роздають повістки у громадських місцях та доставляють до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про те, як усе відбувається та коли вручати повістки на вулицях припинять, розповів «Суспільному» речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.
За словами представника ТЦК, перевірки документів військовозобовязаних та врученням їм повісток проводить не патруль ТЦК, а група оповіщення, до якої входять військовослужбовці ТЦК та СП, поліціянти та представники органів влади.
У повістці вказується дата та час, коли військовозобов’язаний має прибути до ТЦК та СП. Якщо він не приходить, то це вважається порушенням правил військового обліку, що є підставою для звернення до поліції щодо його затримання.
У випадках, коли це стосується затримання чоловіків у рамках проведення мобілізації, військовослужбовці ТЦК працюють спільно з поліцією.
Якщо після адміністративного затримання людину доставляють у відділок поліції, її можуть затримати не більше ніж 3 години. А в межах заходів мобілізації після адміністративного затримання військовозобов’язаного доставляють не в поліцію, а до ТЦК.
Після того, як військовослужбовці ТЦК та СП надсилають до поліції запит на доставлення людини, розшук та заходи затримання здійснюють безпосередньо правоохоронці, без участі військовослужбовців ТЦК, розповідає Роман Істомін.
Роман Істомін додав, що як тільки призвуть достатню кількість людей для комплектування Сил оборони України, то усі заходи, включно з силовою мобілізацією та адміністративними затриманнями зникнуть як явище.
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Нагадаємо, раніше ми писали, що вже з листопада можна буде скористатися новими функціями та отримати чи продовжити відстрочки від мобілізації в додатку «Резерв+» трьом категоріям військовозобов’язаних.
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Наприкінці вересня речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін на брифінгу розповів про підстави та механізм отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Він акцентував на тому, що заяви на відстрочку від призову військовозобов’язані мають подавати особисто, прибувши до ТЦК, а не через рідних, адвокатів чи пошту.
Роман Істомін також зазначив, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки.
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