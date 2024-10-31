У Полтаві пролунали вибухи — моніторингові канали (додано)

Сьогодні, 19:42 Переглядів: 173

Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині чи влучання від обласної військової адміністрації немає

У Полтаві сьогодні, 31 жовтня, увечері під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Область атакували безпілотники типу «Шахед».

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали та деякі ЗМІ.

Повітряну тривогу оголосили о 17.55 й вона триває досі. Російські БпЛА рухаються у бік Кременчука.

Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині чи влучання від обласної військової адміністрації поки немає.

Додано:

Вибухи у Полтавській громаді о 19.49 підтвердив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

- Ворог атакував Полтавську громаду. Деталі згодом. Перебувайте у безпечних місцях! – написав він у своєму Телеграм-каналі.











