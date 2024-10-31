Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині чи влучання від обласної військової адміністрації немає
У Полтаві сьогодні, 31 жовтня, увечері під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Область атакували безпілотники типу «Шахед».
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали та деякі ЗМІ.
Повітряну тривогу оголосили о 17.55 й вона триває досі. Російські БпЛА рухаються у бік Кременчука.
Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині чи влучання від обласної військової адміністрації поки немає.
Додано:
Вибухи у Полтавській громаді о 19.49 підтвердив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
- Ворог атакував Полтавську громаду. Деталі згодом. Перебувайте у безпечних місцях! – написав він у своєму Телеграм-каналі.
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