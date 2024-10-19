З останнього обміну військовополоненими повернувся воїн з Полтавщини — ОВА

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Він потрапив до російського полону 19 травня 2022 року під час оборони Маріуполя

Серед 95 захисників, яких повернули до України 19 жовтня, є воїн з Полтавщини — головний сержант Владислав Андріанов. Він потрапив до російського полону 19 травня 2022 року під час оборони Маріуполя. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня з російського полону повернули 95 українських бійців. Воїнів, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед звільнених українців є чимало засуджених російськими судами, розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Відомо, що 28 з них засудили до тривалих термінів, а 20 — до довічного ув’язнення, зазначили в Координаційному штабі.