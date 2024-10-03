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За три повідомлення у чаті про пересування патруля ТЦК жінку оштрафували на 140 тисяч гривень

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 230

  

Суд вирішив, що такі дії жінки перешкоджають діяльності Збройних Сил України

Суд покарав жінку за повідомлення про місце перебування військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, притягнувши її до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу розміром у 140 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

— Мешканка Ніжина (Чернігівська область — ред.) у місцевому чаті інформувала про переміщення військовослужбовців ЗСУ, які здійснюють мобілізаційні заходи. Як відомо з вироку суду, 6 травня цього року вона зробила не менше 3 дописів про дислокацію та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП, а саме: «В сторону базару 7 зелених, виписують», «Біля Зірочки», «Можливо й було, але не бачила на власні очі», виклавши при цьому один фотознімок військових. Суд вирішив, що такі дії перешкоджають діяльності ЗСУ та виніс вирок — штраф у розмірі 8 236 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також в дохід держави конфісковано речовий доказ — мобільний телефон марки Samsung Galaxy A32, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що стаття 114-1 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Військові упіймали двох паліїв автівок: яке покарання вони для них придумали

Саме цю статтю зазвичай інкримінують тим поплічникам ворога, які за гроші спецслужб РФ підпалюють військові автівки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП суд штраф ЗСУ перешкоджання
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