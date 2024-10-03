За три повідомлення у чаті про пересування патруля ТЦК жінку оштрафували на 140 тисяч гривень

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 230

Суд покарав жінку за повідомлення про місце перебування військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, притягнувши її до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу розміром у 140 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

— Мешканка Ніжина (Чернігівська область — ред.) у місцевому чаті інформувала про переміщення військовослужбовців ЗСУ, які здійснюють мобілізаційні заходи. Як відомо з вироку суду, 6 травня цього року вона зробила не менше 3 дописів про дислокацію та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП, а саме: «В сторону базару 7 зелених, виписують», «Біля Зірочки», «Можливо й було, але не бачила на власні очі», виклавши при цьому один фотознімок військових. Суд вирішив, що такі дії перешкоджають діяльності ЗСУ та виніс вирок — штраф у розмірі 8 236 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також в дохід держави конфісковано речовий доказ — мобільний телефон марки Samsung Galaxy A32, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що стаття 114-1 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Військові упіймали двох паліїв автівок: яке покарання вони для них придумали

Саме цю статтю зазвичай інкримінують тим поплічникам ворога, які за гроші спецслужб РФ підпалюють військові автівки.