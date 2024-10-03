За три повідомлення у чаті про пересування патруля ТЦК жінку оштрафували на 140 тисяч гривень

Суд покарав жінку за повідомлення про місце перебування військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, притягнувши її до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу розміром у 140 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.
Нагадаємо, що стаття 114-1 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Військові упіймали двох паліїв автівок: яке покарання вони для них придумали
Саме цю статтю зазвичай інкримінують тим поплічникам ворога, які за гроші спецслужб РФ підпалюють військові автівки.
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