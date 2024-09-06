На Полтавщині почали прощатися із загиблими внаслідок ракетного удару у Полтаві

На Полтавщині почали прощатися із людьми, що загинули внаслідок ракетного удару у Полтаві, що стався 3 вересня. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Так сьогодні, 6 вересня, поблизу Полтави попрощалися із загиблим працівником Інституту зв’язку Олександром Тупіком.
Суспільне пише, що чоловік працював лаборантом у Військовому коледжі сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Йому було 43 роки. У момент влучання Олександр перебував у навчальному корпусі на своєму робочому місці.
Також прощатимуться із загиблими військовими й в інших областях.
Зокрема, у пресслужбі Канівської міської ради повідомляють, що цієї неділі, 8 вересня, прощатимуться з Олександром Ціплом.
У громаді повідомляють, що Олександр проходив військову службу за контрактом. Був старшим водієм-електриком польового вузла зв’язку навчально-тренувального комплексу військової частини, старшим солдатом. Йому було 26 років.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.
Нагадаємо, 5 вересня у Полтаві завершили розбір завалів. Наразі офіційно відомо про 55 загиблих та 328 постраждалих. За даними очільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна, у медзакладах перебувають 38 людей у важкому стані, 27 — у реанімації.
Фахівці проводять ідентифікацію вилучених решток людських тіл.
Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків. Серед пошкоджених будинків — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки.
За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).
Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ.
Від 4 серпня в області оголошена триденна жалоба.
Служба безпеки України розглядає кілька версій ракетного обстрілу Полтави російською армією, серед яких — можливе коригування удару місцевими жителями.
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для NBC News розповів, що ракета до Інституту зв’язку у Полтаві летіла 3 хвилини. А більшість з тих, хто отримав поранення або загинув, спускались на той момент в укриття. В Інституті зв'язку у Полтаві на момент атаки перебувало 700 військовослужбовців. Нині із постраждалими та врятованими внаслідок ракетного удару людьми працюють психологи.
Пошуково-рятувальна операція тривала понад дві доби. До ліквідації наслідків удару від ДСНС залучалось 36 одиниць техніки та 215 рятувальників. Загинули 55 людей, травмовані — 328. Станом на вечір 5 вересня у медзакладах перебували 38 людей у важкому стані, 27 — у реанімації. 4 вересня начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін під час брифінгу зазначив, що серед загиблих є тіла, які ще не ідентифіковані, а кількість зниклих безвісти поки не коментують.
Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок трагедії у Полтаві:
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