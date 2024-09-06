На Полтавщині почали прощатися із загиблими внаслідок ракетного удару у Полтаві

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 666

Станом на 5 вересня влада повідомляла про 55 загиблих

На Полтавщині почали прощатися із людьми, що загинули внаслідок ракетного удару у Полтаві, що стався 3 вересня. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Так сьогодні, 6 вересня, поблизу Полтави попрощалися із загиблим працівником Інституту зв’язку Олександром Тупіком.

Суспільне пише, що чоловік працював лаборантом у Військовому коледжі сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Йому було 43 роки. У момент влучання Олександр перебував у навчальному корпусі на своєму робочому місці.

Також прощатимуться із загиблими військовими й в інших областях.

Зокрема, у пресслужбі Канівської міської ради повідомляють, що цієї неділі, 8 вересня, прощатимуться з Олександром Ціплом.

У громаді повідомляють, що Олександр проходив військову службу за контрактом. Був старшим водієм-електриком польового вузла зв’язку навчально-тренувального комплексу військової частини, старшим солдатом. Йому було 26 років.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Нагадаємо, 5 вересня у Полтаві завершили розбір завалів. Наразі офіційно відомо про 55 загиблих та 328 постраждалих. За даними очільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна, у медзакладах перебувають 38 людей у важкому стані, 27 — у реанімації.

Фахівці проводять ідентифікацію вилучених решток людських тіл.

Ракетний удар по Полтаві