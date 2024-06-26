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Від суботи і щодня у Полтаві зупинятиметься комунальний транспорт о 9.00 від час хвилини мовчання

Вчора, 22:00 Переглядів: 204

 

Розпочати цю традицію у міськраді вирішили у нову дату святкування Дня міста

Починаючи із суботи, 29 червня, і щодня у Полтаві о 09.00 зупинятиметься увесь комунальний транспорт під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова.

Започаткувати цю традицію вирішили саме 29 червня — у нову дату святкування Дня міста.

Також Ямщикова закликала зупинитися у цей час і усіх громадян — пішоходів, автомобілістів, а також підприємців та власників бізнесів:

Прошу всіх полтавців, автомобілістів зупинитися на загальнонаціональну хвилину мовчання, памʼятаючи полеглих Захисників і Захисниць, та всіх, чиє життя забрала росія! Окремо буду вдячна всім підприємствам, закладам громадського харчування за проведення хвилини мовчання на робочих місцях.

Очільниця Полтави додала, що у суботу, 29 червня, зупинка транспорту під час хвилини мовчання супроводжуватиметься патрульною поліцією. А в наступні дні водії мають робити це самостійно.

Нагадаємо, восени минулого року водії кременчуцький маршруток скаржилися, що їх змушують порушувати правила дорожнього руху під час хвилини мовчання.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: irt.pl.ua
Теги: хвилина мовчання пам'ять загиблі комунальний транспорт
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