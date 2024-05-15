На Полтавщині працювала протиповітряна оборона — Пронін (доповнено)

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15 травня, приблизно о 20.30, у Миргородському районі пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на місцевих жителів. В області триває повітряна тривога.

У Повітряних силах Збройних сил України заявили, що зі сходу існує загроза застосування балістичного озброєння.

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Під час останньої повітряної тривоги у повітряному просторі Полтавщини зафіксували дві російські ракети, повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі.

У Миргородському районі уламки ракети впали на територію приватного домогосподарства. Постраждалих немає, йдеться у повідомленні.