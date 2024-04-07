Цієї ночі у небі над Полтавщиною військові збили російські безпілотники

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Інформації про постраждалих чи руйнування на території області немає

Цієї ночі у небі над Полтавщиною військові протиповітряної оборони збивали російські дрони. Про це повідомляють у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

Загалом цієї ночі армія РФ випустила по території України 2 крилаті ракети та 17 безпілотників. Усі російські дрони військові збройних сил України збили у Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.