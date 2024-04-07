Цієї ночі у небі над Полтавщиною військові збили російські безпілотники

Цієї ночі у небі над Полтавщиною військові протиповітряної оборони збивали російські дрони. Про це повідомляють у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.
Загалом цієї ночі армія РФ випустила по території України 2 крилаті ракети та 17 безпілотників. Усі російські дрони військові збройних сил України збили у Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Інформації від керівництва Полтавської ОВА про наслідки збивання дронів поки немає.
Повітряна тривога цієї ночі розпочалася о 00.46 і тривала до 02.29.
Нагадаємо, у ніч на 6 квітня повітряна тривога на Полтавщині тривала понад 6 годин. Командування Повітряних Сил повідомляло про ракети курсом на Полтавщину, а також безпілотники на території області. Проте інформації про влучання чи збиття ворожих повітряних цілей не було.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.