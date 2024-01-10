Полтавщина отримала гуманітарну допомогу від міжнародних доронів

Незабаром лікарні, ЦНАПи, заклади освіти та спорту, об'єкти критичної інфраструктури та військові отримають роутери та датчики чадного газу
Гуманітарний штаб Полтавщини отримав чергову партію допомоги від міжнародних партнерів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Полтавської обласної військової адміністрації.
Представники Благодійного фонду «Долонька допомоги» надали 1389 датчиків сигналізації чадного газу. А від Міністерства внутрішніх справ Словаччини прибув 1471 4G-роутери.
Гуманітарну допомогу розподілили між лікарнями, ЦНАПами, закладами освіти та спорту, об'єктами критичної інфраструктури та військовими частинами області. Також частина роутерів відправиться у Дніпропетровську, Херсонську та Донецьку області.
Нагадаємо, нещодавно Кременчукводоканал отримав чергову партію гуманітарки від Червоного Хреста. Також нове обладнання від литовського міста-побратима отримала Кременчуцька дитяча стоматологічна поліклініка.
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