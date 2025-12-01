Поліціянт, який у Карлівці правоохоронець насмерть збив двох 17-річних сестер, отримав підозру

У Державному бюро розслідувань розкрили подробиці смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 30 листопада у Карлівці, де правоохоронець на власному авто насмерть збив двох 17-річних сестер.

У ДБР розповіли, що дівчата йшли узбіччям дороги, коли на них наїхав автомобіль. Після ДТП водій спочатку втік, але згодом повернувся. За попередньою інформацією, він був напідпитку.

На місце аварії оперативно виїхали слідчі ДБР. Правоохоронця затримали та повідомили йому про підозру за ч.4 ст.286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох людей. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Полтавська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво та готує клопотання про тримання під вартою.