Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
ГО "Захист держави"
Навчання з мінної безпеки в Піщанській ОТГ: як не стати жертвою випадкової знахідки
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині суд зобов’язав ДБР відкрити провадження за заявою ексвійськовослужбовця про невиконання рішення суду

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 318

 

На Полтавщині суд зобов’язав Територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Полтаві внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою чоловіка, який скаржиться на невиконання рішення адміністративного суду та незаконне, на його думку, кримінальне переслідування. Відповідну ухвалу виніс Шевченківський районний суд Полтави 6 листопада 2025 року.

За матеріалами суду, заявник через свого представника подав до ТУ ДБР у Полтаві заяву від 21 жовтня 2025 року, у якій просив розслідувати можливі злочини посадових осіб військової частини, де він проходив службу. Однак, у порушення вимог ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, відомості за цією заявою до ЄРДР протягом 24 годин внесені не були, тому чоловік оскаржив бездіяльність ДБР у суді.

У заяві до ДБР чоловік описав тривалий конфлікт із державними органами. Він зазначив, що у 2002 році отримав паспорт громадянина України, але у 2022 році Державна міграційна служба визнала цей документ оформленим з порушенням закону і фактично недійсним. Після цього він набув статусу особи без громадянства.

Попри це у 2022 році його мобілізували до Збройних сил України, де він служив у складі однієї із військових частин та брав участь у бойових діях. Згодом чоловік звернувся до командування з рапортом про звільнення, посилаючись на те, що як особа без громадянства не може проходити військову службу за призовом під час мобілізації без контракту.

У 2024 році Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо нерозгляду його рапорту та зобов’язав командування розглянути звернення. На виконання цього рішення було відкрите виконавче провадження, державний виконавець двічі штрафував військову частину за невиконання рішення та попереджав про кримінальну відповідальність.

Однак командування частини повідомило виконавчу службу, що не може розглянути рапорт у зв’язку з тим, що з 3 вересня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив частину. За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової служби в умовах воєнного стану).

Заявник вважає такі дії командування незаконними та стверджує, що його фактично переслідують, попри наявність судового рішення та статусу особи без громадянства. У своїй заяві до ДБР він просив зареєструвати кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 382 (невиконання судового рішення);

  • ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення тяжкого злочину);

  • ч. 4 ст. 426 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану).

Суд, аналізуючи скаргу, зазначив, що заява містить «короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення», а отже, формально відповідає вимогам ч. 5 ст. 214 КПК України. Відтак, відомості за нею підлягають обов’язковому внесенню до ЄРДР.

Ухвалою слідчого судді скаргу чоловіка задоволено. Територіальне управління ДБР у Полтаві зобов’язано внести відомості за заявою від 21 жовтня 2025 року до ЄРДР та розпочати досудове розслідування.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд ДБР
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх