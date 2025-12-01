На Полтавщині суд зобов’язав ДБР відкрити провадження за заявою ексвійськовослужбовця про невиконання рішення суду

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 318

На Полтавщині суд зобов’язав Територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Полтаві внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою чоловіка, який скаржиться на невиконання рішення адміністративного суду та незаконне, на його думку, кримінальне переслідування. Відповідну ухвалу виніс Шевченківський районний суд Полтави 6 листопада 2025 року.

За матеріалами суду, заявник через свого представника подав до ТУ ДБР у Полтаві заяву від 21 жовтня 2025 року, у якій просив розслідувати можливі злочини посадових осіб військової частини, де він проходив службу. Однак, у порушення вимог ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, відомості за цією заявою до ЄРДР протягом 24 годин внесені не були, тому чоловік оскаржив бездіяльність ДБР у суді.

У заяві до ДБР чоловік описав тривалий конфлікт із державними органами. Він зазначив, що у 2002 році отримав паспорт громадянина України, але у 2022 році Державна міграційна служба визнала цей документ оформленим з порушенням закону і фактично недійсним. Після цього він набув статусу особи без громадянства.

Попри це у 2022 році його мобілізували до Збройних сил України, де він служив у складі однієї із військових частин та брав участь у бойових діях. Згодом чоловік звернувся до командування з рапортом про звільнення, посилаючись на те, що як особа без громадянства не може проходити військову службу за призовом під час мобілізації без контракту.

У 2024 році Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо нерозгляду його рапорту та зобов’язав командування розглянути звернення. На виконання цього рішення було відкрите виконавче провадження, державний виконавець двічі штрафував військову частину за невиконання рішення та попереджав про кримінальну відповідальність.

Однак командування частини повідомило виконавчу службу, що не може розглянути рапорт у зв’язку з тим, що з 3 вересня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив частину. За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової служби в умовах воєнного стану).

Заявник вважає такі дії командування незаконними та стверджує, що його фактично переслідують, попри наявність судового рішення та статусу особи без громадянства. У своїй заяві до ДБР він просив зареєструвати кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 382 (невиконання судового рішення);

ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення тяжкого злочину);

ч. 4 ст. 426 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану).

Суд, аналізуючи скаргу, зазначив, що заява містить «короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення», а отже, формально відповідає вимогам ч. 5 ст. 214 КПК України. Відтак, відомості за нею підлягають обов’язковому внесенню до ЄРДР.

Ухвалою слідчого судді скаргу чоловіка задоволено. Територіальне управління ДБР у Полтаві зобов’язано внести відомості за заявою від 21 жовтня 2025 року до ЄРДР та розпочати досудове розслідування.