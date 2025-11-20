У момент аварії на зупинці не було людей
У селі Іванове Селище Глобинської громади Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. За повідомленнями очевидців у соцмережах, водійка легковика не впоралася з керуванням і врізалася у зупинку громадського транспорту.
У момент аварії на зупинці не було людей. Водійка отримала легкі травми.
Нагадаємо, нещодавно у центрі Кременчука авто після зіткнення зі «швидкою» вилетіло на тротуар і збило пішоходку.
