«Погода була така, що гілки на голову падали»: суд допитав ще одного свідка у справі про загибель дитини у дитсадку

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 422

На засіданні мали допитати трьох свідків, але двоє не з'явилися та не попередили про свою відсутність

Сьогодні, 14 листопада, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука відбулося чергове судове засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі дитини на території дитячого садка внаслідок падіння дерева. На засідання прибули прокурор, обвинувачені, представник потерпілої сторони та один зі свідків.

Неявка частини сторін та рішення суду

На початку засідання секретар суду повідомила про відсутність двох захисників — один із них на лікарняному, інший не з’явився без пояснень. Обвинувачені погодився на продовження розгляду без них, оскільки у справі присутні інші адвокати.

Також не з’явилися кілька представників потерпілих, хоча минулого разу вони були присутні та були повідомлені про дату і час засідання. Суд зазначив, що їхня присутність не є обов’язковою для продовження розгляду, що дозволило перейти до допиту свідка.

Допит свідка: що розповів Олег Дановський

До суду прибув ще один свідок у справі Олег Дановський. Під час допиту він повідомив, що безпосереднім свідком подій не був, але того дня звернув увагу на погіршення погоди та сильні пориви вітру у районі, де зазвичай вигулює собаку.

— Я свідком подій не був, але був свідком поганої погоди… Там завжди пориви вітру, бо це ніби коридор між будинками, — пояснив він. — Ішов зранку — на голову падали гілки, доводилось обходити, — розповідає чоловік.

Свідок уточнив, що такі погодні умови він спостерігав приблизно зранку, коли прямував на роботу. Він зазначив, що регулярно проходить цим маршрутом і того дня вимушено «петляв», аби не потрапити під небезпечні місця, де вітер зносив гілки.

Водночас Дановський заявив, що не ходить повз дитсадок № 19, біля якого сталося травмування, і тому не може підтвердити, чи падали там так само гілки з дерев.

Також свідок підтвердив, що з 11.00 до 12.00, коли на дітей на території дитсадка впало дерево, він перебував на роботі, тому нічого про погоду в цей час сказати не може.

Після допиту свідка Дановського прокурор зауважила, що на засідання викликали ще двох осіб, проте вони не прийшли та не повідомили про причини своєї неявки.

Суд ухвалив рішення відкласти слухання на раніше сплановану дату — 25 листопада.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.

На п’ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка.

Шосте засідання, яке мало б відбутися 20 березня, відклали через хворобу потерпілих, а у прокурорки на той момент ще не були готові паперові докази для дослідження.

Під час сьомого засідання суд допитав потерпілих — батьків травмованого Марка, які розповіли про його травму та перебіг лікування та ускладнення.

На восьмому засіданні суд допитав законного представника потерпілого хлопчика — його бабусю, та погодив допит дитини у присутності психолога.

На дев’ятому засіданні суд допитав потерпілого хлопчика, який також постраждав внаслідок падіння дерева.

17 вересня суд розпочав допит свідків.