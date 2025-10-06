На Полтавщині у кареті «швидкої» помер чолвоік: йому стало зле під час футбольного матчу

Сьогодні, 12:11 Переглядів: 245

На Полтавщині у кареті «швидкої» помер чоловік: йому стало зле під час гри у футбол. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

Відомо, що подія сталася у неділю, 5 жовтня, близько 15.40. За попередньою інформацією, під час гри у нього раптово погіршилося самопочуття. На місце викликали швидку допомогу, однак, попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося — чоловік помер у кареті швидкої.

Під час візуального огляду тіла слідчі не виявили ознак насильницької смерті. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

За фактом події поліція Миргородського району вирішує питання щодо порушення кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) — для з’ясування всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, нещодавно у Гадячі біля магазину знайшли мертвим 39-річного чоловіка.